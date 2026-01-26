María Fernanda Callejón sobre Ángel De Brito: “El diablito tiene un problema personal conmigo”

María Fernanda Callejón volvió a encender la polémica al referirse a Ángel de Brito. La actriz aseguró que quien ella llamó “el ‘diablito’” —en alusión al conductor de LAM— tiene un problema personal con ella, algo que, según su visión, trasciende cualquier vínculo profesional.

María Fernanda Callejón, firme y directa: su nuevo comentario contra Ángel de Brito encendió las redes.

La intérprete optó por no mencionar el nombre de De Brito, pero su mensaje fue claro: no habría animosidad de su parte, sino una percepción de que existe una tensión que él mantiene hacia ella. Con esa frase picante, Callejón sumó un nuevo capítulo a una disputa mediática que ya tuvi varios intercambios públicos entre ambos.

Un enfrentamiento que viene de antes

Este cruce no surgió de la nada. En los últimos años, María Fernanda Callejón y Ángel de Brito ya tuvieron diferencias públicas en más de una ocasión, tanto dentro como fuera de LAM. En varios episodios previos, la actriz había cuestionado la forma de trabajar del conductor, y en respuesta él también lanzó críticas sobre su labor y actitud en medios.

Callejón defendió su postura frente a las críticas

La situación revelada por Callejón no solo apunta a un desacuerdo profesional, sino que sugiere una tensión más profunda, de carácter “personal”, que ella siente que marca la relación entre ambos. Esa lectura de los hechos alimenta aún más el interés de los seguidores del espectáculo por cada declaración y gesto entre ellos.

La frase que sacudió las redes

Sin decir su nombre, la actriz lanzó una frase que rápidamente fue compartida en redes y comentada por usuarios de espectáculos: “Con el diablito, ese el que tiene el nombre al revés, no le quiero dar más luz. Es él el que tiene un problema personal conmigo, no yo.” Así describió, en un tono simbólico y con humor ácido, la situación que vive con De Brito.

Ángel de Brito, conductor de LAM, centro del cruce mediático con Callejón.

Además, Callejón aseguró que aún no comprende bien el motivo de esa supuesta actitud en su contra, aunque insinuó que tiene “teorías internas” sobre por qué él reaccionaría de esa manera hacia ella. Con ese tipo de comentarios, la actriz reforzó su postura de no quedarse callada ante las críticas y de responder a lo que considera injusto.

El enfrentamiento entre María Fernanda Callejón y Ángel De Brito se da en un contexto más amplio de tensiones y cruces en el ambiente televisivo argentino. Polémicas, diferencias de estilos y declaraciones picantes forman parte del día a día de los programas de espectáculos, y este último cruce no hizo más que sumar ruido mediático y captar la atención del público.

