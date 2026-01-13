Ángel de Brito reveló quién es la nueva amante de Luciano Castro: “Él se metió en el dormitorio”

Un nuevo capítulo se suma a la serie de polémicas que rodean a Luciano Castro. Esta vez, fue Ángel de Brito quien encendió la mecha al revelar, en su programa Ángel responde, la existencia de una nueva mujer vinculada al actor, en un episodio que habría ocurrido durante una producción publicitaria y que vuelve a ponerlo en el centro de la escena mediática.

Luciano Castro

La información generó impacto no solo por la identidad de la mujer involucrada, sino también por los detalles del supuesto accionar de Luciano Castro, que remiten a situaciones similares del pasado. “Hoy le va a aparecer una nueva a Luciano”, adelantó el conductor, antes de confirmar que hay audios que respaldarían la versión.

Quién es la mujer y cómo habría comenzado el vínculo

Según relató Ángel de Brito, la mujer en cuestión es la dueña de la marca Body Sculpt, con quien Luciano Castro habría coincidido en el marco de una producción publicitaria. “Habían alquilado esa casa para una producción de la publicidad que hizo Luciano de un antialérgico”, explicó el periodista, dando contexto al inicio del contacto.

De acuerdo al conductor, el interés habría sido inmediato: “Cuando llegó le gustó a la dueña, y tucutucutucutu, la empezó a bombardear”, lanzó sin rodeos. Si bien no se precisó si los mensajes fueron por WhatsApp o Instagram, Ángel De Brito aclaró: “Eso no tengo ese dato”, aunque dejó en claro que el contacto fue insistente.

Los audios, el dormitorio y la reacción de Sabrina Rojas

El momento más delicado del relato llegó cuando Ángel de Brito comparó este episodio con el escándalo anterior que involucró a una mujer española. “Esto es parecido a lo de la española, nada más que acá no le hablan gallego, sino que le hablan castellano, porque es argentina”, ironizó.

Griselda Siciliani

Luego, soltó la frase que terminó de encender la polémica: “Le mandó mensaje la primera vez y en la segunda vuelta se le metió en el dormitorio”. La revelación dejó en silencio al estudio y generó una inmediata reacción de Sabrina Rojas, quien escuchaba atenta: “Te digo la verdad, yo digo que soy espectadora, a mí ya me agarra como angustia”. La conductora también expresó su preocupación por Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro, asegurando que debe estar pasando un mal momento.