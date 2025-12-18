Ángel de Brito confirmó que Santiago del Moro detesta a Marley: “Se quedó con Telefe”

Santiago del Moro y Marley son de los conductores más importantes de la televisión argentina. Ambos mantienen adelante diferentes programas en canales importantes, y marcan su nombre en la industria mediática, rodeados de escándalos y de grandes logros. Sin embargo, existe una rivalidad implícita detrás que los usuarios no tardaron en notar. Fue el mismísimo Ángel de Brito quien confirmó que el conductor de Gran Hermano detesta al conductor de Por el Mundo, y explicó los motivos.

Santiago del Moro, Marley

La rivalidad de Santiago del Moro y Marley "Se quedó con Telefe"

Marley se volvió tendencia en redes sociales, cuando dio el emocionante anuncio que volvía a la conducción, esta vez en streaming. Esto generó diferentes comentarios entre los fanáticos y los usuarios, y muchos medios de comunicación hablaron de la trayectoria del conductor. Fue así que surgió en Bondi, el streaming de Ángel de Brito, la mirada de otros colegas sobre él, y el encargado de LAM reveló una conocida rivalidad entre Alejandro Wiebe y Santiago del Moro.

"Marley solo tiene rivalidad con Santiago del Moro, porque Santiago lo detesta. No tiene onda. Santiago odia a mucha gente, no puedo dar la lista completa", expresó el periodista. La rivalidad entre ambos era una pelea implícita que los usuarios y fanáticos de la televisión argentina suponían desde hace un tiempo. Sin embargo, Ángel de Brito lo confirmó, sobre todo apuntando al trabajo de ambos y el rol que cumple del Moro dentro del canal. "Santiago se quedó con Telefe. Es la cuarta pelota", sentenció.

El nuevo proyecto de Marley y Flor Peña

Marley mostró su emoción al unirse a la familia de Luzu TV, junto a su compañera del alma Flor Peña. Ambas celebridades participarán de un programa, durante la temporada de Pinamar, llamado "El show del verano". El mismo se podrá ver desde el 5 de enero, todos los lunes de 20 a 22 horas, e hizo que los recuerdos vuelvan a los usuarios. Muchos habían disfrutado en su momento de "El show de la tarde", programa que emitido por Telefe, en 2003, que se caracterizaba por juegos, sketches y ataques de risa incontrolables, convirtiendo a la dupla y su dinámica en su sello distintivo.

El nuevo proyecto de Marley y Flor Peña

Finalmente, Marley se mostró emocionado por su regreso con Flor Peña, y la noticia dio de qué hablar. Los usuarios y colegas no tardaron en dar a conocer su opinión, sobre todo felicitando al conductor por sus logros. Sin embargo, también salieron a la luz algunas de las rivalidades que aún lo siguen acompañando en la televisión argentina, sobre todo la de Santiago del Moro, siendo ambos personajes importantes de Telefe. Ángel de Brito no dudó en contar todos los detalles, sacando a la luz las razones de su odio.

A.E