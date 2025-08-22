Wanda Nara podría mudarse a Italia: el motivo

A pocas horas de regresar de Estados Unidos, Wanda Nara se encuentra en una nueva disyuntiva: volver a instalarse en Italia. Desde hace más de años sentó las bases en la Argentina junto sus cinco hijos y se encuentra en una batalla legal con Mauro Icardi por este motivo, ya que el jugador pide que sus dos hijas en común regresen a vivir a Europa.

Pese a que la conductora se niega a que sus hijas no vivan en la Argentina, esta situación podría cambiar ya que se encuentra en un análisis sobre donde vivirá en el futuro cercano.

Por qué Wanda Nara se mudaría a Italia

En las últimas semanas, Wanda Nara recibió fuertes críticas por sus frecuentes viajes fuera del país. Ante esta situación, ella indicó que cada vez que deja a sus hijas a cuidado de terceros es por motivos laborales, siendo que ella es la proveedora económica de la familia, siendo que Mauro Icardi es deudor de cuota alimentaria. Además, en las próximas semanas comienza con las grabaciones de Master Chef, por lo que deja en claro que su situación laboral es muy agitada.

En este contexto, este viernes, la conductora dio un paso más y dio la posibilidad de mudarse a Italia. "Qué difícil. Hoy me levanté con una propuesta laboral en Italia, muy importante", anunció en su cuenta de Instagram.

Pero además, indicó que con esta propuesta debería mudarse de país. Por el momento, mantiene el hermetismo respecto a esta propuesta que recibió, pero cabe mencionar que su nombre es reconocido en la televisión italiana siendo que ganó dos veces un reality de baile en aquel país. Lo cierto es que si su decisión es aceptarla, cambiaría por completo su situación judicial con Mauro Icardi.

Es que tanto Francesca como Isabella son italianas y vivieron allí durante su primera etapa de vida. Por lo tanto, este pedido de restitución internacional por parte del jugador quedaría nulo, siendo el principal motivo de disputa. Lo cierto es que en diversas ocasiones la conductora indicó que planeaba su presente y futuro en la Argentina, siendo que priorizaba que sus hijos estén cerca de su familia.

Lo cierto es que si Wanda Nara toma la decisión de mudarse daría un giro en la rivalidad con Mauro Icardi, quien estaría por comenzar a vivir una nueva etapa junto a la China Suárez ya que tras comenzar su nueva vida juntos en Turquía estarían esperando su primer hijo juntos, según informó la propia conductora.