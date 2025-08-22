La confesión de Allegra, Sienna e Indiana Cubero en su primera entrevista sobre sus padres : “Es algo de familia”

Las hijas de Nicole Neumann y Fabian Cubero son de las influencers teens más observadas por las redes sociales. Sus padres son de las celebridades más conocidas de la farándula argentina, y les mostraron la vida pública desde pequeñas. Sin embargo, los cruces entre ambos siguen ocurriendo a pesar de los años de su separación. Es por eso que, durante su primera entrevista solas, Allegra, Sienna e Indiana Cubero hicieron una confesión sobre cómo son sus padres en la intimidad familiar.

Indiana Cubero, Allegra Cubero, Sienna Cubero

La picante confesión de Allegra, Sienna e Indiana Cubero en su primera entrevista: "Es algo de familia"

Allegra, Sienna e Indiana Cubero siguen el camino de sus padres a la hora de enfrentarse a los medios de comunicación. Desde pequeñas, las jóvenes estuvieron en contacto con la vida pública, debido a que Nicole Neumann y Fabián Cubero son de importancia para la farándula argentina. Es por eso que, en sus redes sociales, no dudan en compartir lo mejor de la moda y su estilo personal, siguiendo el camino de ambos para ser parte de la mediatización.

Nicole Neumann, Indiana Cubero, Allegra Cubero, Sienna Cubero

En la noche del jueves, las mujeres disfrutaron de un evento de gala junto a su mamá y a su prima, Helena Otamendi, donde desplegaron increíbles looks brillosos y con detalles majestuosos. En la alfombra, estaba la prensa esperándolas y las menores no dudaron en detenerse para hablar con ellos. Por primera vez, las tres hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero tuvieron una entrevista sin que sus padres estén presentes. Allí revelaron que a todas les interesaba el mundo de la moda, y que una de sus guías principales era la modelo. Sin embargo, decidieron hacer una confesión sobre cómo era la relación con Neumann y Cubero en la intimidad.

Allegra fue la primera en tomar el micrófono y aseguró: “Mamá es re libre con las redes y no tiene problema con nada de eso. Podemos subir lo que queramos, siempre y cuando sea acorde a nuestra edad. No tiene nuestras claves de teléfono ni de redes”. De esta manera, planteó: “Papá también es muy relajado con eso. Los dos son libres en ese sentido, pero es algo de familia porque somos públicas desde muy chiquitas”.

Allegra, Sienna e Indiana Cubero remarcaron la buena relación que tienen con sus dos padres, a pesar de los escándalos mediáticos que surgen entre ellos. Tanto Nicole Neumann como Fabián Cubero no dudan en darles el espacio que ellas quieren en las redes sociales, teniendo las precauciones básicas para mujeres de su edad. Sin embargo, las jóvenes comparten todas las intimidades de su vida, y así se vuelven de las influencers teens más importantes de los últimos años.

