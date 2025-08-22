La firme y contundente respuesta de Pampita sobre si volvería a perdonar una infidelidad

Un mes después de anunciar su separación, Pampita se volvió a mostrar junto a Martín Pepa para confirmar su reconciliación. Desde ese momento, el polista aprovecha su estadía en el país para acompañarla a todos los eventos donde la modelo va como invitada. En esta ocasión, asistieron juntos a la celebración de una revista y la conductora recibió una picante pregunta.

Pampita reveló cuál sería su decisión frente a una nueva infidelidad

Lo que parecía ser una nota distendida y con preguntas alegres sobre su vuelta con Martín Pepa terminó por ser un momento incómodo para Pampita que, fiel a su estilo, supo manejar la situación y salir airosa con su característica sonrisa. Todo comenzó cuando en medio de un evento nocturno, la modelo contó que con el polista "había mucho amor y muchas cosas para seguir intentando", por lo que decidieron darse otra oportunidad.

Luego, aclaró que durante el tiempo que estuvo soltera no conoció a ningún otro hombre y expresó tajante: "Todo lo que dijeron después se dieron cuenta que era mentira". En este sentido, insistió en que se encuentra "tranquila" y "muy feliz" de estar de novia con Martín Pepa. "Nos dimos cuenta que nos queríamos mucho y estamos dando nuestra mejor versión para que funcione", reveló, súper enamorada, de su pareja en la nota que pasaron en "Puro Show" (El trece).

Sin embargo, la buena onda de Pampita se vio empañada por una pregunta que recordaba el motivo de sus anteriores separaciones. "¿Perdonarías otra infidelidad?", quiso saber uno de los cronistas presentes. Con un gesto de evidente incomodidad, pero sin dejar de responder, la conductora manifestó de manera firme y contundente: "Yo a esta altura de la vida, no perdono más infidelidades".

Y continuó, demostrando una vez más su habilidad de saber cómo contestar este tipo de consultas: "Estoy en una etapa de la vida en el que si estoy con una persona, quiero ser lo más importante". Así, calmada y sonriendo, continuó la entrevista sin brindar detalles sobre los finales pocos felices con sus exparejas, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán, aunque los periodistas insistieron.

De esta manera, Pampita volvió a dar cátedra de cómo seguir hablando con la prensa con actitud tranquila, pero firme pese a las preguntas filosas y tensas sobre su vida amorosa. Además, contó que actualmente no es un deseo formar una familia o probar la convivencia con Martín Pepa ya que él vive en Estados Unidos y ella acá.

En resumen, Pampita brindó una firme y contundente respuesta al ser consultada sobre si volvería a perdonar una infidelidad, en referencia a sus anteriores relaciones. "No perdono más infidelidades", respondió con cierta incomodidad y sin dejar lugar a posibles repreguntas.