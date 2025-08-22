Así es el nuevo departamento de Marta Fort con un estilo minimalista industrial

Marta Fort es una de las modelos más importantes del último tiempo. Su carrera la hizo reconocida alrededor del mundo, gracias a su capacidad de captar las mejores tendencias y portarlas con su estilo único. Sin embargo, mientras llevaba a cargo su trabajo, iba ahorrando para poder cumplir un sueño que tenía desde siempre. La joven logró volverse propietaria, y no dudó en mostrarles a sus seguidores cómo decoró su nuevo departamento.

Marta Fort

De estilo minimalista industrial, el nuevo departamento de Marta Fort

En su cuenta oficial de Instagram, Marta Fort no pudo aguantar la emoción al contar el gran paso que dio en su vida. La modelo es una de las más reconocidas a nivel mundial, debido a su constante trabajo con marcas de ropa o en pasarelas importantes. Amante de la moda y de las tendencias, la joven logró marcar su camino para que, en las últimas semanas, diera la noticia de que cumplió su mayor sueño: poder tener su propio departamento.

En un video de Instagram, la joven mostró el lugar espacioso y con grandes ventanales, que le permiten disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Tanto el piso de madera flotante como las paredes y el techo son blancos, para que la modelo pueda darle su propia estética y color al ambiente. Como prometió a sus seguidores, mostró los avances de la decoración y remarcó el estilo minimalista industrial como el elegido por ella para armar su nuevo hogar.

Esta estética es muy utilizada por las celebridades en la actualidad, y Marta Fort priorizó lucirla con colores neutros. Sus primeros muebles llegaron, y logró armar un living room para que pueda descansar y pasar tiempo con amigos. Sobre una alfombra de pelo sintético, se luce una lámpara de pie redonda y una cajonera total black con diseño geométrico. Además, agregó un televisor frente a lo que sería el espacio para sentarse. El lugar combina la funcionalidad y sencillez del minimalismo con la estética urbana, buscando espacios despejados y de líneas limpias.

El nuevo departamento de Marta Fort

Los seguidores de Marta Fort no dudaron en halagarle cómo está avanzando su nuevo sueño. La joven tiene una comunidad de más de 900 mil seguidores, que le piden actualizaciones sobre su proceso de mudanza y cómo está quedando todo en su nuevo hogar. Ella no solo se ganó el amor de la gente por su estilo fashionista y sus looks de ensueño, sino que los deja ser parte de su día a día, haciendo que un logro sea el de todos juntos.

A.E