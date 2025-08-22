De regreso a la Argentina, Wanda Nara tuvo una llegada un tanto particular al brindar una especie de conferencia de prensa en el aeropuerto. Entre enojo, llanto y fuertes declaraciones, la conductora habló sobre el calvario que atravesó durante su relación con Mauro Icardi y como el presente sigue siendo conflictivo en relación con él y su vínculo con sus dos hijas, Isabella y Francesca.

Pero en medio de las explosivas declaraciones, Wanda decidió dejar en claro que su padre, Andrés Nara, tiene un vínculo muy cercano con sus y fue él quien le dio a las nenas uno de los mejores regalos por el Día del niño. Más tarde, en su cuenta de Instagram los mostró.

Wanda Nara y un palito para Mauro Icardi por el regalo del Día del niño

Wanda Nara regresó sin filtros para contestar cada una de las acusaciones de Mauro Icardi, quien la denunció nuevamente e indicó que la mujer realiza viajes, que la llevan a estar lejas de sus hijas, mientras él no puede verlas al estar en Turquía. De esta forma, quiere demostrar que él estaría más presente si tuviese la restitución internacional, además indicó que Isabella y Francesca quedan en cuidado de Andrés Nara, a quien prácticamente no conocen.

Como es de público conocimiento, Mauro y Andrés nunca tuvieron una buena relación, y Wanda se revinculó con su padre tras su separación. Eso le molestaría al jugador, que no dudó en apuntar contra su exsuegro. Ante esto, la conductora indicó que sus hijas haban recibido el mejor regalo por el Día del niño por parte del patriarca de la familia.

Y además, apuntó contra Mauro por este motivo: "Les compré un regalo a mis hijas y le puse el nombre de Mauro. Se los di el jueves, les dije ´papá se adelantó´. Para que ellas crean que Mauro pensó en ella. Al día siguiente las llamó y les dijo ´su mamá es una mentirosa de m..... Yo no les regalé nada´". En este contexto, más tarde Wanda no dudó en mostrar a sus hijas felices con el regalo de Andrés.

"Qué buena idea que tuvo mi papá", dijo irónicamente la empresaria al momento que mostraba junto a Francesca a los dos nuevos integrantes de la familia: hámsteres. Las niñas los llamaron Mayari y Abrojito, este último en honor a Emma, la hija menor de Evangelina Anderson, a quien apodan así.

Además, la madre de las niñas recordó que ella cuando era pequeña también tuvo estos animales. Pero ahora, en su hogar tiene una gran variedad de animales: un loro, un gato y tres perros. De esta forma, Wanda Nara mostró la felicidad de sus hijas por este obsequio, que también podría ser un palito para Mauro Icardi al dejar en claro la gran presencia en sus vidas por parte de Andrés.