En julio pasado, Pampita anunció su separación de Martín Pepa indicando que el 9 de julio la pareja puso fin a su relación. Pero su situación amorosa cambio nuevamente días atrás al informar la reconciliación, tras un mes y medio. Ahora, nuevamente se volvieron a mostrar juntos y felices.

Sin embargo, durante sus días de soltería, la modelo habría tenido un encuentro íntimo con otra persona. Este viernes en Puro Show informaron que el fin de semana del 9 de agosto se hizo presente en la casa de un country de un famoso deportista: Juan Manuel "Cochito" López. Se trata del piloto de TC 2000, con quien Pampita se habría relacionado recientemente.

El encuentro de Pampita y "Cochito" López

Nuevamente, Pampita se muestra muy enamorada de Martín Pepa. La pareja decidió darse una nueva oportunidad y se encuentran en la Argentina compartiendo tanto momentos íntimos como eventos masivos. Pero esta nueva y feliz etapa de su relación trajo consigo nuevas especulaciones acerca del motivo de la separación, y en medio de esto, se dio a conocer que la modelo habría tenido un affaire en los días que estuvo soltera.

"En zona norte, la noticia que llegó es el sábado por la noche, un auto se presentaba en la puerta de un country", introdujo Matías Vázquez. Pero al momento que esa persona tenía que ingresar al lugar, tuvo problemas con los papeles que presentó al personal de seguridad, por lo cual la persona que esperaba la visita se presentó en aquella entrada. De esta forma, se supo que los involucrados eran Pampita y Cochito López.

"Este hombre, que tiene 45 años, se acerca a la puerta de ingreso para ver que pasaba con su visita, la visita era Pampita. Sábado 9 de agosto, totalmente distanciada de Pepa", detalló el periodista. Además, indicó que tras este momento ambos ingresaron a la casa del piloto, donde estuvieron largas horas juntos.

Cochito López tiene un gran historial de romances con reconocidas figuras de la moda. Estuvo en pareja con Coni Dietrich y luego de un largo romance y dos hijos en común, se separaron. Luego estuvo en pareja por seis meses con Andrea Bursten y posteriormente se relacionó con Priscila Crivocapich, quien ahora está en pareja con el exesposo de Roberto García Moritán.

Sin embargo, Pampita negó todo tipo de rumores sobre encuentro que habría tenido en su periodo de soltería. No obstante, desde Puro Show afirman que su presencia fue confirmada en la casa de Cochito López.