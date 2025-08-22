Pampita reveló cuál es su tratamiento estético favorito: "Tan seguido no hace bien"

Pampita es una de las modelos más halagadas y queridas por los usuarios de las redes sociales. Su belleza, carisma y estilo fashionista la posicionaron entre las más seguidas por todos, quienes no dudan en alegrarse por sus logros y destacar sus cualidades más grandes. Sin embargo, ella no duda en exponer la rutina estética que maneja para poder cuidar su cuerpo en todas las ocasiones. Es así como, en las últimas horas, reveló cuál es su tratamiento estético favorito, pero que no se debe hacer con continuidad.

Pampita

¿Cuál es el tratamiento estético favorito de Pampita?: "Tan seguido no hace bien"

Pampita es una mujer que cuida mucho su estética y su rutina de salud. En todo momento, invita a sus seguidores a probar algunos tratamientos que la ayudan a destacar su belleza, y que la cuidan de enfermedades. Su trabajo como modelo la llevó a ser rostro de diversas marcas de ropa o pasarelas, por lo que el cuidado personal es un aspecto muy importante para ella. De esta manera, decidió revelarse a todos su tratamiento favorito y que la ayuda a resaltar una de sus cualidades.

Pampita y su hermano, Guillermo Ardohaín

El momento ocurrió durante uno de los últimos programas de Los 8 escalones, donde ella es la conductora. Toco dar a conocer la pregunta que respondería Marcelo Polino junto a su jugadora. "Según el informe global realizado por Sunstar en el año 2021, ¿qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes?", leyó la modelo. Ambos participantes se quedaron pensativos y, ante el silencio, ella decidió revelar que ese era su tratamiento estético favorito. “Yo me hago siempre, les quiero decir, me encanta”, expresó.

La sonrisa de Pampita es una de las cualidades que más destacan los expertos fashionistas y los usuarios de las redes sociales. En esta línea, expuso que no debe hacerse con regularidad, pero ella confía en su odontólogo persona, quien también es su hermano Guillermo Ardohaín. "Tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, es una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes", reveló la modelo.

Finalmente, generó un debate entre los concursantes, hasta que Marcelo Polino y su jugadora lograron responder correctamente las pregunta. Los seguidores no tardaron en tener en cuenta este tratamiento para futuras ocasiones, y cómo ella recomienda realizarlo. Pampita es una de las modelos más bellas de la Argentina, y mantiene sus cualidades intactas gracias a tratamientos estéticos que la acompañan, al igual que la ayudan en su salud.

A.E