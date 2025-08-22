La princesa Leonor finalizó su formación naval con su regreso junto al buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde recorrió parte de Europa y América durante medio año. Tras sus vacaciones de verano, exactamente el 1 de septiembre, comenzará una nueva y su última etapa en su formación para heredar el trono de España. Siguiendo con los pasos de su padre y su abuelo, la princesa de Asturias se dedicará a aprender sobre la aeronáutica, con una exigente rutina en Murcia.

La exigente rutina aeronáutica de la Princesa Leonor

La princesa Leonor comenzará una nueva etapa en su camino hacia el reinado. Como hizo su padre el rey Felipe VI y su abuelo el rey Juan Carlos I, la futura reina se encuentra en formación militar para poder heredar el trono, y ahora vivirá su tercer capítulo con su ingreso en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier, en Murcia. Durante los próximos meses, se dedicará a aprender sobre el oficio militar, aeronáutico, cultural y físico, para poder convertirse en piloto.

Diversos medios especialistas en la realeza compartieron la exigente rutina que mantendrá la heredera al trono durante su estadía. Leonor será tratada "como una alumna más", en palabras de el director de la academia, el coronel Luis González Asenjo, y compartirá con otras tres cadetes una habitación de cuatro camas en el pabellón donde se alojan todas las alumnas. Ella se integrará en el cuarto curso, donde habrá 483 alumnos.

Su rutina comenzará a las 6:30hs, para que a las 7hs esté disfrutando del desayuno con sus compañeros y media hora después darán comienzo las clases teóricas, las reuniones previas a los vuelos o la formación en los simuladores de vuelo de última generación. Recién a las 15hs, tendrá lugar la comida en el comedor, para continuar con las clases de 16 a 18hs. Tras finalizar la jornada, la princesa dispondrá de horas libres, donde se acomodará su agenda institucional para que pueda estudiar, tener tiempo de ocio o cumplir con sus responsabilidades reales. Finalmente, la hora de la retreta será a las diez de la noche, y los fines de semana podrá estar fuera de la Academia, con la condición de que no abandone el país.

La princesa Leonor comienza su última etapa antes de heredar el trono de España. Tras su dos primeras formaciones militares, ahora le toca ingresar al Ejército del Aire, para poder formarse como piloto. Este estudio se da así debido a que sus rol futuro también incluye el de Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Tanto su padre como su abuelo, realizaron el mismo recorrido académico para poder ocupar su lugar en el trono.

