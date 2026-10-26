Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, mostró su día con Máximo Bolocco

Anita Espasandin sumó nuevas postales de su reciente escapada a Mendoza, un viaje que compartió con distintas actividades al aire libre y que también dejó espacio para encuentros con personas de su entorno. Mientras continúa su relación con Benjamín Vicuña, una de las publicaciones llamó la atención por la participación de Máximo Bolocco en uno de los momentos registrados durante la estadía. Entre paisajes de montaña y jornadas en la nieve, la empresaria mostró parte de un fin de semana cargado de momentos únicos.

Entre jornadas al aire libre y deportes extremos: Anita Espasandin mostró su día con Máximo Bolocco

Anita Espasandin compartió en las últimas horas una serie de imágenes que dejaron ver cómo disfrutó uno de los tramos finales de su viaje por Mendoza. Luego de varios días participando de actividades vinculadas al mundo de la moda y recorriendo distintos paisajes de la provincia, la empresaria eligió la nieve como escenario para cerrar su escapada. Entre montañas, pistas de esquí y vistas panorámicas, mostró algunos momentos de una jornada marcada por las actividades al aire libre.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Máximo Bolocco en una de las publicaciones que realizó en sus redes sociales. Aunque no apareció en cámara, sí tuvo un rol importante detrás del contenido que compartió la novia de Benjamín Vicuña. En una grabación donde se la veía descendiendo por uno de los circuitos de Las Leñas, la empresaria agradeció al joven por haber registrado la escena, dejando en evidencia que ambos coincidieron durante parte de una escapada en la provincia cuyana.

Las imágenes mostraron a Anita Espasandin completamente equipada para practicar esquí mientras recorría distintos sectores del centro invernal. La actividad se convirtió en una de las protagonistas de su fin de semana y ocupó buena parte de las publicaciones que difundió en las últimas horas. Los paisajes nevados y los recorridos sobre las pistas formaron parte de una secuencia que reflejó algunos de los momentos más destacados de la jornada.

Además del deporte, la empresaria también compartió una situación que surgió durante su estadía en la montaña. Según contó, olvidó utilizar protector solar mientras permanecía al aire libre y terminó con el rostro visiblemente enrojecido por la exposición al sol. Con una cuota de humor, comparó su apariencia con la de un tomate, transformando el episodio en una de las anécdotas más comentadas de su viaje por Mendoza.

Moda, viñedos y paisajes: el recorrido de Anita Espasandin por Mendoza

Antes de sus días en la nieve, Anita Espasandin había participado en una experiencia que reunió a distintas figuras vinculadas a la moda en Mendoza. Durante esa estadía recorrió bodegas, viñedos y espacios al aire libre, compartiendo una serie de postales en las que el entorno natural tuvo un lugar destacado. Los paisajes se convirtieron en el marco elegido para una agenda que combinó descanso, actividades al aire libre y propuestas vinculadas al estilo.

Anita Espasandin en Mendoza

A lo largo del viaje también mostró varios de los conjuntos que eligió para cada jornada. Una de sus apariciones más comentadas incluyó una camisa de rayas blancas y negras, combinada con pantalones amplios en tonos oscuros, botas con textura inspirada en reptil y un sombrero en color marrón. La propuesta acompañó los recorridos por zonas rurales y espacios abiertos característicos de la región.

En otra de las actividades desarrolladas entre viñedos, Anita Espasandin apostó por una combinación de prendas en tonos suaves. Para esa ocasión lució una blusa rosa de mangas amplias, pantalones con estampados delicados, un chaleco de gamuza y un poncho tejido que complementó el conjunto. La elección estuvo alineada con el entorno campestre que predominó durante buena parte de su estadía en la provincia.

Anita Espasandin en Mendoza

Anita Espasandin aprovechó sus últimos días en Mendoza para compartir parte de una experiencia que incluyó actividades en la nieve y distintos momentos al aire libre. En ese recorrido también apareció Máximo Bolocco, quien estuvo vinculado a una de las imágenes más comentadas donde la empresaria hacía esquí. Además, la novia de Benjamín Vicuña mostró algunos detalles de la jornada desarrollada en Las Leñas.

VDV