Anita Espasandín y Gabriela Sari matchearon con un vestido de impronta ochentosa repletos de brillos

Anita Espasandín y Gabriela Sari coincidieron en una apuesta fashionista que tuvo como protagonista un vestido de impronta ochentosa, cubierto de brillos y con una fuerte presencia. A través de sus redes sociales, la empresaria y la actriz compartieron sus looks y demostraron cómo una misma prenda puede adaptarse a ocasiones muy diferentes sin perder personalidad. Con sus respectivos estilos, ambas le dieron su propia impronta a un diseño que combina glamour, audacia y un guiño retro, y dejaron en evidencia que los brillos siguen siendo una opción ideal para destacarse en distintos momentos.

El look de Anita Espasandin

Anita Espasandin sabe cómo hacer que un look no pase desapercibido. Siempre atenta a las últimas tendencias, la empresaria suele compartir en su cuenta personal de Instagram los outfits que elige para distintas ocasiones. A principios de septiembre, sorprendió a sus más de 69 mil seguidores con una apuesta fashionista de inspiración ochentosa, protagonizada por una prenda cargada de brillo y personalidad.

El vestido de brillos de Anita Espasandin | Instagram

En dicha oportunidad, la novia de Benjamín Vicuña posó con un vestido negro corto que tenía un detalle imposible de pasar por alto: estaba completamente cubierto de pequeños brillos en forma de rombos y puntos de strass que simulaban destellos de luz. El diseño estaba compuesto por una silueta recta y escote cuadrado, cuyo largo formaba una minifalda que dejaba las piernas al descubierto, con un toque de sensualidad sutil. En el ruedo, un volado de peluche y textura afelpada, también en negro, aportaba volumen y un guiño glamoroso de inspiración ochentosa.

Para completar el outfit, eligió medias negras translúcidas, un clásico que volvió a ganar protagonismo y que resulta ideal para acompañar los vestidos cortos durante los días en los que el frío todavía se hace sentir. Sin embargo, la pieza que terminó de definir la propuesta fue un imponente abrigo negro de piel sintética, que llevó sobre los hombros y dejó abierto para lucir el vestido en todo su esplendor. Una combinación de brillos, texturas y siluetas definida que convirtió al negro en el gran protagonista de su apuesta.

Un vestido de inspiración ochentosa

El look de Gabriela Sari que coincidió con el vestido de Anita Espasandin

Para la entrega de premios de La Jaula de la Moda, Gabriela Sari sorprendió con una apuesta fashionista que coincidió con el vestido que Anita Espasandín había lucido semanas atrás. Aunque ambas eligieron un diseño de estructura y confección idénticas, algunos detalles marcaron la diferencia entre las dos versiones. Mientras que la licenciada en Administración de Empresas optó por breteles confeccionados en la misma tela y con los mismos brillos que el vestido, la modelo se inclinó por unos finos tirantes negros que aportaron un contraste sutil.

Asimismo, el escote presentó una leve variación: en el caso de la modelo, la línea cuadrada se suavizó con una pequeña abertura en forma de V, un detalle delicado que modificó ligeramente la terminación del diseño sin alterar su esencia. Así, con dos interpretaciones de una misma prenda, ambas demostraron cómo los pequeños detalles pueden transformar una propuesta y darle una identidad propia.

El vestido con el que Gabriela Sari asistió a la entrega de premios de La Jaula de la Moda | Instagram

Si bien Gabriela Sari no mostró en detalle la parte inferior del vestido, las imágenes que compartió en sus historias de Instagram permitieron advertir que se trata del mismo diseño que había lucido Anita Espasandín semanas atrás. Con una estructura idéntica y pequeños detalles que marcaron la diferencia, como los breteles y la sutil variación en el escote, ambas le dieron su propia impronta a una misma apuesta fashionista, demostrando que son los detalles los que pueden transformar un look.