Julieta Prandi es una reconocida modelo, actriz y conductora de televisión argentina que logró ganarse el afecto del público gracias a su carisma y destacada trayectoria en los medios. Más allá de los flashes y el éxito profesional, su rol más importante y desafiante siempre fue el de madre, construyendo una fortaleza inquebrantable junto a sus dos grandes amores: sus hijos Mateo y Rocco . Esta hermosa familia se consolidó como un verdadero refugio de amor, resiliencia y unión absoluta, donde la complicidad mutua y el apoyo incondicional se volvieron los pilares fundamentales para salir adelante frente a las adversidades de la vida.

Las mejores fotos de Mateo y Rocco, los hijos de Julieta Prandi

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La vida de Julieta Prandi cambió para siempre con el nacimiento de sus dos grandes motores, quienes hoy protagonizan sus recuerdos más felices. Su hijo mayor, Mateo Contardi, nació el 7 de enero de 2011, marcando el inicio de la modelo en la maternidad y transformando por completo sus prioridades personales. Cuatro años más tarde, el 28 de julio de 2015, llegó al mundo el pequeño Rocco Contardi, completando el núcleo familiar y trayendo una dosis extra de frescura y alegría a un hogar que se llenaba de risas y juegos compartidos.

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Desde sus primeros meses de vida, ambos niños estuvieron bajo la atenta pero cuidada mirada de la prensa debido a la enorme exposición mediática de su madre. Julieta siempre intentó equilibrar su carrera en las pasarelas y la conducción con los cuidados diarios en el hogar, logrando que el crecimiento de sus hijos estuviera repleto de momentos mágicos y un arraigo muy profundo. A pesar de la situación de violencia de género que ella vivía con su expareja Claudio Contardi, y padre de sus hijos, la conductora priorizó en todo momento garantizarles una infancia sana, fomentando la educación, el deporte y una inquebrantable contención emocional en sus etapas escolares iniciales.

Las mejores fotos de Mateo y Rocco, los hijos de Julieta Prandi

Así están hoy Mateo y Rocco, los hijos de Julieta Prandi

Durante la separación de sus padres y el juicio contra Claudio Contardi, Mateo y Rocco, los hijos de Julieta Prandi, ocuparon un rol central de madurez y resiliencia. Al desatarse la tormenta judicial por graves denuncias de violencia de género, abusos y maltrato psicológico, los hermanos se convirtieron de inmediato en el principal refugio emocional de la modelo. El punto de inflexión definitivo ocurrió cuando los propios chicos tomaron la firme determinación de dejar de ver a su progenitor, manifestando ante la justicia civil su necesidad de resguardarse en un entorno seguro. Este proceso penal culminó en agosto de 2025 con una condena de 19 años de prisión para el empresario, dictamen que trajo el ansiado alivio y un cierre definitivo para todo el clan familiar.

Las mejores fotos de Mateo y Rocco, los hijos de Julieta Prandi

En la actualidad, Mateo ya transita sus 14 años y Rocco cumplió los 10 años, mostrando un presente completamente transformado, lleno de estabilidad y absoluta armonía. Los usuarios y seguidores de Prandi destacan un estirón notable, compartiendo rasgos muy característicos de su mamá y desarrollando una fuerte pasión por los deportes y las actividades al aire libre. Además, los hermanos lograron restablecer con total felicidad los vínculos afectivos con sus abuelos maternos tras años de distanciamiento forzado, construyeron una excelente relación diaria con Emanuel Ortega, exesposo de Julieta.

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Mateo y Rocco disfrutaron plenamente de una familia ensamblada, asistiendo juntos a eventos y compartiendo postales cotidianas que evidencian la paz ganada tras tantos años de lucha. Sin embargo, y a pesar de ser el centro de atención de las postales que comparte Julieta Prandi, se mantiene lejanos a la mediatización, viviendo su adolescencia en un bajo perfil.

A.E