Anita Espasandin dio cátedra de estilo con sus looks gaucho chic en Mendoza

Entre surcos de viña y copas de vino, Anita Espasandin acaparó todas las miradas durante su escapada a la provincia cuyana. La pareja de Benjamín Vicuña demostró que domina con soltura el arte de combinar la comodidad campestre con las tendencias urbanas más vigentes del momento.

Lejos de los estereotipos tradicionales, su paso por las bodegas se convirtió en una auténtica pasarela al aire libre. Allí eligió fusionar elementos de la estética folclórica con prendas de diseño contemporáneo, logrando un equilibrio perfecto entre lo rústico y lo refinado. Cada detalle de sus elecciones demostró un ojo clínico para la moda, apostando por texturas nobles, superposiciones cancheras y accesorios que marcaron la diferencia en medio del entorno natural.

Anita Espasandin reinterpretó el estilo gauchesco

Los looks de Anita Espasandin en Mendoza: rayas, siluetas amplias y animal print

Para una de las jornadas al aire libre, Anita Espasandin lució una propuesta que combinó piezas de carácter fuerte. Llevó una camisa de diseño estructurado con estampa de rayas verticales en blanco y negro, cuello alto y apliques frontales que aportaron un aire victoriano sutil.

Anita Espasandin combinó pantalones holgados con camisa a rayas y botas reptil

Abajo optó por un pantalón negro de silueta amplia y tiro medio, una pieza relajada que permitió total movilidad sin perder elegancia. Como calzado, eligió botas con textura de animal print de serpiente, un guiño audaz que rompió con la sobriedad de la gama cromática. Coronó el estilismo con un sombrero marrón oscuro de ala mediana, un accesorio indispensable que aportó el toque ecuestre justo para caminar entre piedras y vegetación.

Romanticismo y texturas rústicas entre viñedos by Anita Espasandin

En otra de las postales publicada en las redes sociales en medio de los viñedos, Anita Espasandin apostó por una paleta más cálida y romántica. Vistió una blusa rosa pálido de mangas abullonadas y hombros marcados, acompañada por un pantalón rosado con sutiles estampas botánicas tono sobre tono.

Anita Espasandin con pantalones estampados, camisa, con mangas balloon, chaleco, poncho y gorro

Sumó un chaleco marrón de gamuza acordonada al frente y un poncho de lana rústica en tonos grises con flecos, apoyado con gracia sobre uno de sus hombros. Los anteojos de sol oscuros de marco metálico redondo y el mismo sombrero marrón completaron una propuesta donde la suavidad de los tonos pasteles dialogó a la perfección con la pesadez de los tejidos abrigados.

Anita Espasandin y la reversión del estilo gaucho chic

El concepto de lo gauchesco abandonó los límites estrictos del campo para instalarse con fuerza en el vestidor urbano y de escapadas. Esta corriente reinterpreta las prendas típicas del folclore nacional y las eleva mediante cortes sastreros, géneros de calidad y combinaciones inesperadas.

Anita Espasandin reinterpretó el estilo gaucho

En las manos de Espasandin, la estética adquirió dinamismo y frescura. Las camisas abotonadas con cuellos altos, los sombreros de paño y las siluetas relajadas dejaron de ser exclusivos de la vida rural para transformarse en sinónimo de sofisticación relajada. La clave residió en sumar texturas nobles como el cuero, la lana y la gamuza, logrando que cada conjunto respirara autenticidad y elegancia descontracturada.

Con esta escapada, Anita Espasandin confirma que el buen gusto no necesita estridencias para destacar. Entre viñedos y aire puro, supo convertir la tradición en una declaración de estilo moderna, demostrando que la elegancia más auténtica es aquella que se lleva con comodidad, naturalidad y una sonrisa cómplice.