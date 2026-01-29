Así es la casa de Sofía Zámolo: remodelada por completo, arquitectura moderna y Art decó

Sofía Zámolo mostró cómo su casa fue remodelada por completo, con una propuesta que combina arquitectura moderna y detalles art decó. Los ambientes se transformaron en espacios amplios y luminosos. La renovación incluyó cambios en materiales, terminaciones y distribución, logrando una integración armónica entre interiores y exteriores.

Con arquitectura moderna y recientemente remodelada, la increíble casa de Sofía Zámolo

Sofía Zámolo presentó la renovación integral de su vivienda, marcada por la fusión entre arquitectura moderna y rasgos art decó. La remodelación dio lugar a un estilo contemporáneo que se refleja tanto en los interiores como en los espacios exteriores. El proyecto incorporó elementos funcionales y estéticos que redefinieron cada ambiente.

La modelo mostró cómo quedó su residencia después de una remodelación integral que transformó cada rincón. Ubicada en un barrio privado de Tigre, la propiedad fue pensada para disfrutar tanto de los espacios interiores como de las áreas exteriores. La remodelación incluyó cambios que le dieron una nueva identidad, con ambientes amplios y luminosos.

Uno de los puntos más destacados de la casa es la pileta infinita, diseñada para integrarse visualmente con el paisaje y generar una sensación de continuidad. Este detalle de la casa de Sofía Zámolo aporta un aire moderno y elegante, ideal para disfrutar de momentos de relax. El área de exteriores también cuenta con un jacuzzi, pensado para el descanso y el bienestar.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió distintos detalles de la remodelación, mostrando paso a paso cómo fue el proceso. Entre las decisiones más comentadas por sus seguidores se encuentra la elección de pisos de porcelanato simil madera, que aportan calidez y resistencia.

La arquitectura contemporánea de la casa de Sofía Zámolo con detalles art decó

La remodelación de la casa de Sofía Zámolo no solo se centró en lo funcional, sino también en lo estético. La casa combina líneas rectas y espacios abiertos propios de la arquitectura contemporánea con elementos decorativos que remiten al art decó. El living de la residencia, se destaca por sus grandes ventanales y sus sillones dispuestos para el confort y el relax.

Este estilo se refleja en detalles de iluminación, mobiliario y terminaciones que aportan un aire sofisticado. La integración de ambos estilos genera una identidad única, donde lo moderno convive con lo clásico. A lo largo del proceso de remodelación, la presentadora utilizó sus redes sociales para mostrar cada avance.

Desde la elección de los pisos hasta la instalación de nuevos detalles en la cocina, Sofía Zámolo compartió imágenes y videos que permitieron a sus seguidores ser parte de la transformación. La interacción en Instagram se convirtió en un espacio donde recibió comentarios, sugerencias y felicitaciones, reforzando el vínculo con su comunidad digital.

Sofía Zámolo finalizó la remodelación de su casa, un proyecto que refleja arquitectura moderna y art decó en cada detalle. Los espacios interiores y exteriores se integran en una propuesta que combina funcionalidad y estilo, con ambientes renovados que muestran cómo la transformación combinó el diseño que buscaba la modelo.

