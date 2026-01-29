Daniela Celis y Thiago Medina festejaron juntos el cumpleaños de sus gemelas, Laia y Aimé: looks idénticos, globos y sorpresas

Daniela Celis y Thiago Medina festejaron juntos el cumpleaños de sus gemelas, Laia y Aimé, en una jornada que incluyó looks idénticos, globos y sorpresas. La celebración reunió detalles pensados para las niñas y un ambiente preparado para acompañar cada momento especial de la ocasión. El festejo estuvo repleto de decoraciones con colores y elementos que marcaron la temática elegida.

Looks idénticos, globos y sorpresas: el increíble cumpleaños de las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina organizaron el cumpleaños de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, con una propuesta que destacó por los looks idénticos, la decoración con globos y distintas sorpresas. El festejo se convirtió en un encuentro familiar donde cada detalle formó parte de la celebración. La ambientación incluyó juegos y actividades que acompañaron la jornada.

Aimé, Laia, Daniela Celis y Thiago Medina

En las últimas horas, la pareja compartió en sus redes sociales imágenes de cómo organizaron el festejo por los dos años de sus hijas. La celebración se realizó en su casa, donde la decoración incluyó globos de distintos colores y sorpresas que acompañaron la jornada. Laia y Aimé disfrutaron de un cumpleaños pensado para ellas, con detalles que marcaron la ocasión.

Uno de los aspectos más comentados de la celebración fueron los looks de las gemelas. Daniela Celis y Thiago Medina eligieron atuendos idénticos para Laia y Aimé, reforzando la conexión entre ellas y destacando la ternura de la ocasión. Las niñas lucieron vestidos en color camel, sin mangas y con volados, con un pequeño cinto a la altura de la cintura.

La ambientación del cumpleaños incluyó una gran cantidad de globos, que aportaron color y alegría al espacio. La decoración fue pensada para crear un entorno festivo, con detalles que acompañaron la temática elegida. Los exparticipantes de Gran Hermano revelaron que durante el fin de semana le organizarán una fiesta a sus hijas con amigos y familiares.

Thiago Medina y Daniela Celis compartieron tiernas imágenes con sus hijas

Desde la elección de los looks idénticos hasta la ambientación con globos y sorpresas, cada detalle fue parte de un festejo que tuvo como objetivo celebrar a las gemelas en su día. La planificación mostró cómo Daniela Celis y Thiago Medina se ocuparon de preparar un espacio para que Laia y Aimé disfruten al máximo su día.

Daniela Celis, Laia y Aimé

“Un día como hoy a las 10:13 nacía Aimé, con 2 minutos de diferencia 10:15 Laia. Un 29 de enero hace 2 años, con 8 meses en panza, llegaron a nuestras vidas dos bebés, nuestras gemelas, a regalarnos vida, risas, aventuras, desafíos. ¡Aprendimos a jugar de nuevo, a investigar, a ser creativos y divertirnos todos los días!”, escribieron los influencers en Instagram.

Durante la celebración, ambas niñas fueron protagonistas de cada actividad. Las mellizas disfrutaron de la decoración, los juegos y las sorpresas preparadas especialmente para ellas. La fiesta se convirtió en un espacio donde pudieron compartir con sus padres en un entorno pensado para resaltar cada detalle.

Laia y Aimé, las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina festejaron juntos el cumpleaños de sus gemelas, Laia y Aimé, con una propuesta que incluyó looks idénticos, globos y sorpresas. La celebración mostró cómo cada detalle fue pensado para que las pequeñas disfruten, en un entorno preparado para compartir este momento especial.

VDV