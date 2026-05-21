Mica Viciconte y Fabián Cubero sorprendieron a su hijo Luca con un lujoso auto: "Su cara lo dice todo"

Mica Viciconte y Fabián Cubero sorprendieron a su pequeño hijo Luca con un obsequio muy especial: un auto de juguete para andar por donde quiera. La pareja compartió el tierno momento en sus redes sociales, mostrando la alegría del nene al recibir y armar su nuevo vehículo.

Mica Viciconte y Fabián Cubero hicieron brillar los ojos de Luca

Mica Viciconte y Fabián Cubero publicaron en su cuenta de Instagram el emocionante momento en que Luca abrió el regalo y armó su auto de juguete junto a sus papás. En el video se puede ver cómo el pequeño está muy concentrado y feliz, aprendiendo las partes del vehículo mientras sus padres lo acompañan con mucho cariño.

Mica Viciconte y Fabián Cubero con su hijo Luca

"Cuando decís 'es solo un regalito' y aparece manejando una bronco", escribió la panelista al mostrar el lujoso auto de juguete color azul que consiguió para su hijo, quién no escondió su alegría al tener ese tan esperado obsequio.

Mica Viciconte y Fabián Cubero con su hijo Luca

Además, la pareja remarcaron la felicidad de Luca al estrenar su auto: "Su cara de felicidad lo dice todo". Sin duda, ese instante quedará en los recuerdos de la familia como uno de los momentos más tiernos y mágicos.

Mica Viciconte y Fabián Cubero con su hijo Luca//Instagram

Mica Viciconte y Fabián Cubero muestran a su hijo manejando el nuevo auto

Luego de armar el auto de juguete, Luca no dudó en subirse y comenzar a conducir su nuevo vehículo, acompañado por sus padres y disfrutando cada segundo. Además, la escena mostró la complicidad y la calidez que caracteriza a esta familia, mientras el niño iba manejando, el exjugador y la panelista de Telefe corrían a su lado.

Este momento especial refleja la importancia de compartir pequeñas cosas que generan grandes recuerdos. Para Mica Viciconte y Fabián Cubero, Luca, lo más valioso fue ver la sonrisa del pequeño y sentir esa conexión única que solo la familia puede brindar.