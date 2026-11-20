Antonela Roccuzzo volvió a llamar la atención con una elección de vestuario marcada por la simpleza y la comodidad. La empresaria apostó por una combinación de prendas básicas que reflejan una de las corrientes más presentes en la moda deportiva actual. Entre los distintos elementos que conformaron su look minimalista, hubo un complemento que logró destacarse y que coincide con una tendencia que también adoptan otras figuras del mundo del espectáculo.

El look minimalista de Antonela Roccuzzo para entrenar que sumó las zapatillas que son tendencia

Antonela Roccuzzo mostró una vez más su preferencia por los estilismos funcionales y versátiles al elegir un conjunto pensado para entrenar. Con una paleta de colores neutros y una combinación de prendas clásicas, construyó una propuesta alineada con las tendencias del momento. El resultado dejó en evidencia cómo algunos detalles pueden transformar un look cotidiano y convertirlo en fuente de inspiración para quienes siguen la moda deportiva.

Antonela Roccuzzo

Fiel a un estilo basado en la comodidad y las prendas versátiles, optó por una propuesta de líneas simples y colores neutros que encaja con una de las corrientes más vigentes dentro de la moda deportiva actual. Las historias de la empresaria mostraron cómo construyó su look a partir de un corpiño deportivo blanco de diseño sencillo y ajuste al cuerpo. La prenda, además de ofrecer comodidad para la actividad física, aportó contraste dentro de una propuesta dominada por el blanco y negro.

Este tipo de diseños se consolidó como uno de los favoritos para quienes buscan prendas funcionales que también puedan integrarse fácilmente a estilos urbanos. Para completar su look, Antonela Roccuzzo eligió unas calzas negras largas de tiro alto. La cintura ancha y el diseño limpio acompañaron la estética minimalista que caracterizó todo el conjunto, manteniendo una imagen equilibrada y adaptable a diferentes rutinas de entrenamiento.

Sin embargo, uno de los detalles que más destacó fue la elección del calzado. La influencer sumó zapatillas blancas de inspiración deportiva clásica, una tendencia que continúa ganando terreno tanto dentro como fuera de los gimnasios. El diseño se complementó con medias blancas de media caña visibles sobre las calzas, un recurso cada vez más frecuente en los estilismos deportivos actuales. La combinación reforzó una estética práctica y contemporánea que conecta directamente con las tendencias de la temporada.

De Antonela Roccuzzo a Jimena Barón y Mica Vázquez apuestan por las zapatillas deportivas que son tendencias para sus looks

Las zapatillas deportivas dejaron de estar limitadas a los entrenamientos y se convirtieron en uno de los complementos más elegidos para distintas propuestas de moda. En los últimos meses, figuras como Jimena Barón, Mica Vázquez y Valentina Barbier demostraron cómo este tipo de calzado puede incorporarse a estilos muy diferentes. Desde combinaciones relajadas hasta conjuntos con impronta urbana, lograron consolidarse como un elemento habitual dentro de los guardarropas actuales.

Mica Vázquez se sumó a la tendencia de las zapatillas deportivas

La cantante de La Cobra las incluyó en outfits donde convivieron prendas de inspiración lencera con piezas casuales, apostando a un equilibrio entre comodidad y tendencias. Las zapatillas funcionaron como el nexo entre ambos universos y permitieron construir conjuntos versátiles para distintas ocasiones. La elección de modelos claros y de siluetas clásicas acompañó una tendencia que continúa creciendo.

Por su parte, Mica Vázquez y Valentina Barbier también incorporaron este tipo de calzado a propuestas protagonizadas por jeans amplios y prendas de corte relajado. Las zapatillas aportaron practicidad y reforzaron la presencia de la estética urbana que domina gran parte de las colecciones actuales. Los diseños inspirados en modelos de running retro aparecen entre los más utilizados gracias a sus líneas simples y a su capacidad para adaptarse a diferentes estilos.

Valentina Barbier se sumó a la tendencia de las zapatillas deportivas

En esa misma tendencia se inscribe la elección de Antonela Roccuzzo. Las zapatillas blancas que utilizó para entrenar responden a una corriente que prioriza los diseños depurados, las siluetas tradicionales y la funcionalidad. Lejos de los modelos voluminosos, hoy ganan espacio las versiones más discretas, capaces de acompañar desde conjuntos deportivos hasta looks urbanos. La coincidencia entre distintas celebridades refleja el protagonismo que este calzado mantiene dentro de las tendencias.

VDV