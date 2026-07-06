Antonela Roccuzzo abrió las puertas de su biblioteca y mostró cuáles son sus libros favoritos

Si hay una celebridad que no duda en ocultar sus fanatismos, esa es Antonela Roccuzzo. Además de ser una modelo de renombre, convirtiéndose en el rostro de diversas firmas internacionales, y con algunos negocios fahsionistas bajo sus hombros, también es una de las celebridades más intelectuales y amantes de los mundos fantásticos de los libros. En su cuenta de Instagram, comparte a sus seguidores sus lecturas actuales y por qué las recomienda. De a poco, fue construyendo su biblioteca, llena de mundos mágicos, dramas románticos y libros terroríficos, que fusionan todo lo que le gusta. Finalmente, abrió las puertas de su casa, y mostró cuáles fueron sus favoritos.

Antonela Roccuzzo

Los libros favoritos de Antonela Roccuzzo: la bienvenida a su cuenta de TikTok

No todas las celebridades optan por mantener un estilo de vida conectado a todas las redes sociales del momento. Algunas se resguardan solo para Instagram, mientras que muchos jóvenes encuentran su pico de fama en TikTok o X, antes llamado Twitter. Antonela Roccuzzo, a pesar del peso de importancia que tiene su nombre, se caracteriza por históricamente mantener un perfil bajo ante la prensa, compartiendo solo algunas postales de su intimidad en su cuenta de Instagram con más de 40 millones de seguidores. Sin embargo, en las últimas horas, desató un furor internacional cuando inauguró su cuenta oficial verificada en TikTok (@antonelaroccuzzo).

En menos de unas horas, llegó a acumular 15 mil seguidores y más de 30 mil visualizaciones en su video debut. Decidida a presentarse como una "influencer literaria" o "booktoker", aprovechó a mostrar un costado íntimo y personal que sorprendió a su público. Su primer video consistió en sumarse a la popular comunidad de #BookTok para compartir sus lecturas recomendadas, y, bajo el lema "Empezamos por los libros" , la modelo rosarina abrió las puertas a su biblioteca personal.

Antonela Roccuzzo se abrió TikTok

Roccuzzo se caracteriza por mostrar varias de sus lecturas actuales, pero al momento de elegir qué partes de la biblioteca revelar, terminó exponiendo algunos de sus libros favoritos. La saga de Harry Potter de J.K.Rowling era, claramente, uno de los que más tiene ediciones especiales, y se sumaba a la saga Alas de sangre de Rebecca Yarros; la saga de Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas; la saga de Caballo de Fuego de Florencia Bonelli; y la saga de Los habitantes del aire de Holly Black.

Además de colecciones, contaba con individuales historia de misterio y drama de Stephen King, Colleen Hooverm o Christian Schleu, por nombrar algunos. El clip viral demostró que la empresaria encuentra en la literatura un refugio ideal para expandir su mente en medio de su agitada rutina diaria, y generó una enorme expectativa mundial sobre qué otras aficiones compartirá próximamente en su perfil.

Antonela Roccuzzo demostró su faceta de influencer literaria, y abrió su primera cuenta oficial de TikTok. Claramente, la mejor manera de presentarse era mostrando su amor por la lectura y los libros de fantasía, romance y mucha aventuras. De esta manera, expuso a sus favoritos y generó furor en solo un par de horas, dejando en claro cuál podría ser el contenido que verá en su cuenta próximamente.

A.E