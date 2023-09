Antonela Roccuzzo es una de las mayores influyentes en la moda argentina. La esposa de Lionel Messi se luce con prendas de diseñador y con un gusto muy sutil, peor también sabe adaptarse a las tendencias de la moda. La morocha deslumbró con un vestido lencero en un evento de una reconocida marca.

Antonela Roccuzzo deslumbró con un vestido lencero

La empresaria siempre se destaca con las prendas que utiliza y todas las marcas desean trabajar con ella, no solo por su gran cantidad de seguidores, sino también por su exclusivo gusto a la hora de vestir en donde combina la moda europea con las tendencias argentinas. De alguna manera u otra, impone la agenda de las temporadas que llegan a nuestro país.

Antonela es fanática de los vestidos, las prendas sueltas y los colores que hacen juego con sus carteras. La esposa del capitán de nuestra Selección fue una de las invitadas al evento de la reconocida marca de joyas Tiffany and Co y, por supuesto, apostó por un look de gala que se robó todas las miradas.

La rosarina se lució con un vestido lencero, que se caracteriza por ser pegado al cuerpo, en un tono de plateado tirando a peltre que hizo un muy buen contraste con su tono de piel. En la parte superior, la prenda presenta un escote en V extenso que se sostiene de dos tiras finas que aportan delicadeza al diseño.

El deslumbrante vestido de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo

Asimismo, centímetros más abajo de la cadera comienza un tajo pronunciado que dejó a la vista su pierna izquierda. Antonela Roccuzzo sumó unos zapatos de taco alto en el mismo tono del vestido y un collar con grandes dijes que acompañaban al escote.