Antonela Roccuzzo dio cátedra de cómo lucir el pantalón cargo tendencia para un look sofisticado

Antonela Roccuzzo es una de las influencers más admiradas de las plataformas digitales. Con más de 38,9 millones de seguidores, la esposa de Lionel Messi logra cautivar a su público virtual en cada paso que da. Además de mantener una ardua actividad vinculada a la lifestyle, también abre las puertas a su intimidad y comparte algunas postales de su día a día, aspecto que la acerca a sus seguidores. Entre ellas, se destacan sus outfits minimalistas, pero siempre cargados de estilo y elegancia, como por ejemplo el pantalón cargo que utilizó para asistir a la cancha.

El pantalón cargo con el que Antonela Roccuzzo impuso su sello fashionista

Antonela Roccuzzo construyó en sus redes sociales una imagen vinculada al universo fashionista tanto en lo que respecta a la alta costura asistiendo como invitada especial a eventos exclusivos, como así también en atuendos para el día a día. En esta oportunidad, la modelo captó la atención de los usuarios al mostrar su look de cancha para acompañar a su marido, Lionel Messi.

Look de Antonela Roccuzzo para ir a la cancha | Instagram

Para ello, compartió un book de fotos en su perfil de Instagram registrando el estilismo elegido para la jornada deportiva. En las postales se puede ver como la pareja del astro argentino apostó por un conjunto de dos piezas combinando elegancia y un guiño urbano. En la parte superior de su torso vistió un top corset de jean, ajustado al cuerpo y con cierre frontal, que estiliza su silueta.

No obstante, el pantalón cargo sastrero en tono beige se robó todas las miradas en aquellas mujeres que se inspiran en la imagen de Antonela para crear estilos minimalistas, cancheros y con acento chic. Este tipo de pieza se destaca por su comodidad y especialmente por los bolsillos grandes a los costados de las piernas. Su diseño amplio, corte recto y sobrio lo posiciona una prenda versátil para distintos tipos de looks, inclusive combinándolos con detalles de primer nivel como fue el caso de la experta en moda urbana.

Look de Antonela Roccuzzo para ir a la cancha | Instagram

Los detalles que utilizó Antonela Roccuzzo para sellar su imagen

Para Antonela Roccuzzo menos, es más. Es por ello que renunció a la extravagancia para crear una imagen limpia, natural y cien por ciento fresca. Sin embargo, dejó en claro que no está dispuesta a renunciar al estilo. Es por ello que añadió un accesorio que eleva mucho más su look. Así quedó plasmado en la foto que se tomó frente al espejo -de cuerpo completo- antes de salir de su casa.

La mini cartera de una prestigiosa marca de alta gama estilo Speedy mini. La misma estaba estampada en tonos marrones y dorados replicando a la versión original. Este tamaño es ideal para almacenar su celular y pequeños objetos tales como un labial, por ejemplo. Por su parte, las joyas y el hairstyle también fueron parte de un estilismo pensado al detalle: un reloj y una pequeña pulsera dorada siguieron con la misma línea cromática del conjunto; mientras que el peinado sencillo compuesto por el pelo largo y lacio termina de darle una estética pulida y elegante.

De esta manera, Antonela Roccuzzo sigue trazando el pulso de la moda y las tendencias urbanas. Teniendo en cuenta que todas las miradas recaen sobre ella cada vez que asiste a eventos públicos y reuniones sociales, la influencer no está dispuesta a resignar estilo, comodidad y sofisticación, incluso en una de las actividades más cotidianas de su agenda, como lo es asistir a la cancha para ver a su marido. El detalle final con el que coronó su simpleza fue que, al terminar el partido, llevó a cabo una tradición bien argentina: toda la familia Messi salió del estadio y se fueron a comer milanesas.