El accesorio de lujo con el que Antonela Roccuzzo elevó su look clasico en la F1

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 no solo fue un espectáculo deportivo, sino también una pasarela en la que Antonela Roccuzzo dejó una huella imborrable. Con un outfit minimalista y elegante, la empresaria rosarina se convirtió en la protagonista silenciosa pero impactante, sorprendiendo a todos con un accesorio que, aunque discreto en apariencia, elevó su estilo a un nivel de lujo inigualable. La atención no solo estuvo en su look, sino también en ese detalle que parecía pequeño, pero que en realidad era el centro de todas las miradas.

Antonela Roccuzzo lució un look sobrio con un toque de distinción

Antonela Roccuzzo eligió un conjunto que reflejaba sencillez y buen gusto. Un top negro ajustado, que resaltaba su figura, combinado con un jean blanco de tiro alto y corte recto, componían un look casual pero sofisticado. La elección de prendas monocromáticas en tonos neutros aportó un aire de elegancia minimalista, permitiendo que los accesorios tuvieran un papel protagónico.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi//Instagram

Para completar la apariencia, la mujer de Lionel Messi sumó una campera liviana negra con detalles sutiles, perfecta para mantener la línea deportiva-chic que caracteriza su estilo. En sus pies, optó por unos zapatos negros en punta que aportaron un toque de refinamiento. La sencillez del conjunto sirvió como el lienzo ideal para que el accesorio de lujo brillara con luz propia, sin necesidad de recargar el look.

Antonela Roccuzzo//Instagram

El enfoque en los detalles fue clave en su elección de maquillaje y peinado. Cabello liso, labios con volumen y cejas bien definidas conformaron un beauty look minimalista que complementaba a la perfección su estilo. En ese escenario deportivo, la rosarina demostró que menos es más, logrando un equilibrio entre naturalidad y sofisticación.

Antonela Roccuzzo y el detalle que se llevó todas las miradas

Pero lo que realmente capturó la atención fue el toque de lujo que Antonela Roccuzzo eligió para completar su outfit. Aunque en las imágenes parecía un simple bolso, en realidad se trataba de una pieza que pocos en el mundo pueden poseer: un bolso Birkin Hermès en color negro con herrajes plateados. Este modelo, considerado uno de los íconos más codiciados de la alta moda, no solo es un símbolo de estatus y exclusividad, sino también una declaración de buen gusto y sofisticación.

Antonela Roccuzzo en El Gran Premio de Miami de Fórmula 1//Instagram

El Birkin Hermès, reconocido por su artesanía y exclusividad, ha sido durante décadas el accesorio favorito de las celebridades y fashionistas que desean destacar en cualquier evento. La elección de Antonela Roccuzzo no fue casual; con esa cartera en sus manos, elevó su look básico a uno lleno de lujo y distinción. La presencia de este bolso en Miami no pasó desapercibida y generó revuelo entre los asistentes y seguidores en las redes sociales.