Qué productos utiliza Antonela Roccuzzo para verse joven e hidratada

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia en redes sociales, aunque esta vez lejos de la moda o el fitness. En una reciente historia de Instagram, la esposa de Lionel Messi compartió algunos de los productos que forman parte de su rutina de skincare y rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Antonela Roccuzzo

Con una piel luminosa y natural que suele destacarse en cada una de sus apariciones públicas, Antonela Roccuzzo dejó ver que su rutina está completamente alineada con una de las tendencias beauty más fuertes del momento: el skincare coreano enfocado en lograr la famosa “glass skin”, una piel hidratada, uniforme y con brillo saludable.

Los productos coreanos que usa Antonela Roccuzzo

Entre los productos que enseñó Antonela Roccuzzo se pudo identificar la línea de Medicube, una de las marcas más virales dentro del universo beauty actual. Uno de los productos más destacados fueron los Deep Vita C Pad, unos pads faciales con vitamina C y niacinamida que ayudan a iluminar la piel y mejorar manchas o marcas. Este tipo de productos son muy utilizados en las rutinas coreanas porque combinan exfoliación suave con hidratación y glow inmediato.

Los productos Koreanos que utiliza Antonela Roccuzzo

También apareció el PDRN Pink Peptide Serum, un sérum reparador e hidratante formulado con péptidos y PDRN, un ingrediente muy popular dentro de la cosmética coreana por su capacidad regeneradora y por ayudar a mejorar la elasticidad y luminosidad de la piel. Además, entre los productos de Antonela Roccuzzo se pudo verse un producto hidratante con sodio hialuronato, un activo muy usado para mantener la piel profundamente hidratada y con aspecto fresco.

El dispositivo beauty tech que utiliza Antonela

Otro de los elementos que más llamó la atención en la historia de Antonela Roccuzzo fue un dispositivo facial eléctrico de la línea AGE-R de Medicube, una de las herramientas beauty tech más populares actualmente en Corea del Sur. Estos están diseñados para potenciar la absorción de los productos skincare y mejorar la textura de la piel, aportando luminosidad y firmeza desde casa.

Antonela Roccuzzo

Los productos que mostró Antonela Roccuzzo dejan ver un cambio cada vez más fuerte dentro del mundo beauty: la búsqueda de una piel saludable y natural por encima del maquillaje excesivo. Así, la empresaria volvió a confirmar que el secreto detrás de su imagen fresca y luminosa parece estar mucho más relacionado con el cuidado constante de la piel, la hidratación profunda y las nuevas tendencias del skincare que hoy dominan las redes sociales y el universo beauty internacional.