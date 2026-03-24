Antonela Roccuzzo reveló cuál es su película favorita: argentina, histórica y con una historia muy fuerte

Antonela Roccuzzo volvió a sorprender con sus declaraciones en una reciente entrevista en España. La empresaria y esposa de Lionel Messi fue consultada por su película favorita y no dudó en responder que es una producción argentina que se destacó en el cine a nivel nacional e internacional.

Antonela Roccuzzo se describió como una fanática de la pantalla grande

Una vez más, Antonela Roccuzzo dejó ver una faceta más íntima y personal. En esta oportunidad, la rosarina habló de su amor por el cine en una entrevista que brindó a Harper’s Bazaar y sorprendió al mencionar que un largometraje argentino se encuentra en el puesto número de su lista de favoritos.

Lejos del universo fashionista y de su vida pública junto a Lionel Messi, la modelo compartió cuáles son las películas que la marcaron y las que hoy forman parte de su rutina familiar. En primer lugar destacó la saga de Harry Potter, una historia que la acompañó a lo largo de los años y que, según contó, tiene un lugar especial en su vida. Luego, aseguró que actualmente ese amor por la pantalla grande también se traslada a su esposo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, con quienes posee una particular obsesión compartida: Avatar, el fenómeno de ciencia ficción dirigido por James Cameron que cautiva por su despliegue visual y su universo fantástico.

Antonela Roccuzzo

Sin embargo, no todo pasa por la acción o la fantasía. Antonela Roccuzzo también reveló su debilidad por Coco, una historia profundamente emotiva que la conecta con sus raíces y con el valor de la familia. En ese sentido, explicó que la película le recuerda la importancia de estar cerca de los suyos y de mantener siempre presente ese núcleo afectivo que la define.

La película predilecta de Antonela Roccuzzo es argentina

A la hora de hablar de cine independiente, Antonela Roccuzzo contó que su película predilecta lleva sello argentino: El secreto de sus ojos. Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín junto a Soledad Villamil y Guillermo Francella, el film se estrenó en 2009 y se convirtió en un verdadero hito del cine nacional. La historia combina drama, romance y thriller policial, siguiendo a un empleado judicial que decide escribir una novela basada en un caso de asesinato ocurrido décadas atrás, lo que lo lleva a revivir una historia atravesada por la pasión, la justicia y las cuentas pendientes.

Antonela Roccuzzo

La película no solo fue un éxito en Argentina, sino que también logró reconocimiento internacional al ganar el premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010, consolidándose como una de las producciones más importantes del cine argentino contemporáneo. Su elección no pasó desapercibida ante la prensa española ya que, pese a vivir en el exterior, se inclinó por el cine argentino y reafirmó su fuerte vínculo con sus raíces argentinas.

Por otro lado, Antonela Roccuzzo aseguró que, además del cine, la música forma parte de su vida. Tanto es así que se considera fanática de todos los ritmos, pero que hoy en día sus hijos son los que se encargan de armar la lista de canciones que más suenan en su hogar de Miami. Por esta razón, expresó entre risas: “Últimamente, Rosalía es lo que más se escucha por toda la casa”.

Antonela Rocuzzo.

De esta manera, Antonela Roccuzzo reveló que su película favorita es argentina y relata una fuerte historia: El secreto de sus ojos, estrenada en 2009 y ganadora del Oscar como Mejor Película Extranjera en 2010. Si bien manifestó que la saga de Harry Potter y Avatar son las que se suelen ver en su casa, la producción dirigida por Juan José Campanella ocupa el puesto número uno cuando se trata de cine independiente.