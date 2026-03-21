Así está Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri: "Procesando"

A principios de este 2026, en el mundo del espectáculo trascendió la noticia de que Juliana Awada y Mauricio Macri habían decidido poner punto final a su matrimonio de 15 años. Mientras la empresaria textil había adoptado una actitud de introspección y se alejó de sus redes sociales en búsqueda de su espacio personal, rápidamente surgieron los rumores de presuntos terceros en discordia; entre ellos, el rey Felipe VI. Sin embargo, la ex primera dama continuó con su bajo perfil dejando al libre albedrío la imaginación de los espectadores y analistas de la farándula. En este marco, se conoció cómo se encuentra realmente tras su separación con el padre de Antonia.

Juliana Awada, entre el misterio y el glamour

Desde que su nombre cobró estado público al convertirse en la esposa de Mauricio Macri, Juliana Awada mantuvo un perfil reservado y sumamente cuidadoso ante la mirada mediática. No obstante, al terminar la presidencia del dirigente del PRO, la pareja siguió consagrándose como una de las más sólidas del ambiente. Pero, este 2026, tenía otros planes para ambos: cada uno decidió seguir caminos separados dejando en shock a la opinión pública, quien no se esperaba este quiebre amoroso.

Mauricio Macri y Juliana Awada | Instagram

A pesar de las insistencias de los paparazzis para tener su propia voz y conocer los sentimientos que la atraviesan en estos momentos, la mamá de Antonia Macri se llamó a silencio cuidando tanto su imagen como su privacidad. En este marco, su afamada sobrina Naiara Awada, habló con Puro Show (Eltrece) y brindó detalles del presente de su tía. “Simplemente le mandé un mensaje de amor, diciéndole que la quiero mucho. La noto bien, procesando una separación, supongo que es duro, más con una hijita de por medio”, comenzó diciendo la influencer.

Juliana Awada | Instagram

La relación de Juliana Awada con la prensa

Aunque su familia está sumamente ligada a los medios de comunicación debido a la labor de Alejandro y Naiara, Juliana Awada desde siempre decidió mantenerse al resguardo de los flashes y las declaraciones públicas. “Mi papá es actor, es su trabajo. Yo amo la cámara, pero ella no. Cuando está todo bien está buenísimo y cuando está todo mal te querés matar a veces”, señaló con sinceridad la cocinera.

En esta línea, volvió a manifestar su sorpresa al enterarse del fin del matrimonio Macri-Awada. “Me enteré por la tele de hecho, me dio pena. Pero bueno”, sostuvo. Finalmente, respecto a las especulaciones acerca de los presuntos romances entre el dirigente político y otras figuras, sumado a las versiones que también incluyeron el nombre de su tía, la actriz lanzó tajante: “No le pregunté, pero ella no está en esa, no me la imagino ya mirando, es todo muy reciente”.

De esta manera, las declaraciones de la creadora de contenidos dejan en claro que Juliana Awada está atravesando un proceso de introspección y distanciamiento del ruido mediático en búsqueda de reencontrarse con ella misma y lograr la paz. Mientras reconstruye y se reencuentra en esta etapa de soltera tras haber compartido 15 años en pareja con Mauricio Macri, la experta fashionista se enfoca en sus proyectos personales dejando atrás cualquier rumor que ponga en jaque su vida personal.

NB