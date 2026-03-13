Antonela Roccuzzo impactó con un look deportivo full violeta que marcó tendencia

Antonela Roccuzzo no puede evitar que el fútbol los atrape tanto como lo atrapó a su amado Lionel Messi. La mujer del astro se adapta con gusto su rol de mamá futbolera, ya que los tres- Thiago (13 Aaños), Mateo (10) y Ciro (8)- ya se desempeñan en distintas divisiones formativas del Inter Miami.

Y así fue como, en la semana de su cumple, Antonela viajó a Tampa con Leo para ver jugar a Ciro y Mateo en la Adidas Champions Cup e impactó con su look deportivo.

Antonela Roccuzzo se robó los elogios con un outfit que marcó tendencia.

Canchera y de look sport, con pantalón y campera oversize, con cup al tono, la mujer de Messi alentó como una hincha más y disfrutó con las destrezas de sus herederos.

Ciro, el menor, con el brazalete de capitán como su padre, salió campeón de la Under 8, en Tampa, EE.UU.

La desfachatez de Ciro no deja de llamar la atención, ya que se calzó el brazalete de capitán y parece ser el más extrovertido y picante de los tres hijos de Messi.

El más chico del clan salió campeó de su categoría y lo festejó imitando al bailecito de su padre en el Mundial de Qatar.

Mateo, el hijo de 10 años de Anto y Messi, también fue alentado por su mamá.

Súper orgullosa, Antonela Roccuzzo siguió con suma atención el juego de sus hijos y celebró las buenas maniobras de sus chicos, mientras que Leo no dejó de aportar su dosis de consejos y algún que otro secretito técnico.