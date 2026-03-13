Antonela Roccuzzo impactó con un look deportivo full violeta que marcó tendencia

Antonela Roccuzzo no puede evitar que el fútbol los atrape tanto como lo atrapó a su amado Lionel Messi. La mujer del astro se adapta con gusto su rol de mamá futbolera, ya que los tres- Thiago (13 Aaños), Mateo (10) y Ciro (8)- ya se desempeñan en distintas divisiones formativas del Inter Miami.
Y así fue como, en la semana de su cumple, Antonela viajó a Tampa con Leo para ver jugar a Ciro y Mateo en la Adidas Champions Cup e impactó con su look deportivo.
Canchera y de look sport, con pantalón y campera oversize, con cup al tono, la mujer de Messi alentó como una hincha más y disfrutó con las destrezas de sus herederos.
La desfachatez de Ciro no deja de llamar la atención, ya que se calzó el brazalete de capitán y parece ser el más extrovertido y picante de los tres hijos de Messi.
El más chico del clan salió campeó de su categoría y lo festejó imitando al bailecito de su padre en el Mundial de Qatar.
Súper orgullosa, Antonela Roccuzzo siguió con suma atención el juego de sus hijos y celebró las buenas maniobras de sus chicos, mientras que Leo no dejó de aportar su dosis de consejos y algún que otro secretito técnico.