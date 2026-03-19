El mundo del espectáculo y la música atraviesa horas de alta tensión tras un movimiento en redes sociales que no pasó desapercibido: Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes, desatando una ola de especulaciones que rápidamente escaló entre fans y figuras del ambiente. A este gesto se habrían sumado otras personalidades, como Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes y María Becerra, alimentando versiones de una presunta interna que sacude a algunas de las mujeres más influyentes del país.

Emilia Mernes en el ojo de la tormenta

A partir de estos rumores, distintos programas de entretenimiento comenzaron a reconstruir lo sucedido entre las Emilia Mernes, Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo. En el ciclo de espectáculos Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV), Yanina Latorre detalló una cronología del conflicto y aportó información basada en trascendidos del entorno. Según explicó, el unfollow de la novia de Rodrigo de Paul habría sido el disparador visible de una tensión que, de acuerdo a versiones, se venía gestando desde hace tiempo.

Tini Stoessel y Emilia Mernes | Instagram

En ese marco, una de las hipótesis que tomó fuerza apunta a una supuesta “traición” que habría deteriorado el vínculo entre las artistas. Si bien no hay confirmaciones oficiales, Latorre sostuvo que, tras notar la caída de seguidores, Mernes habría implementado una estrategia digital para sostener su presencia en redes. “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, aseguró Latorre.

La presentadora televisiva profundizó su análisis al explicar el impacto que pueden tener estos movimientos en plataformas digitales: “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”. En este sentido, remarcó cómo las decisiones de figuras masivas pueden influir directamente en el comportamiento de sus comunidades y red virtual.

Emilia Mernes y Tini | Instagram

Antonela Roccuzzo se "solidarizó" con Tini Stoessel

Dentro de esta reconstrucción, el nombre de Antonela Roccuzzo cobró especial relevancia. Según lo expresado en el programa, su decisión de dejar de seguir a Emilia Mernes podría estar vinculada a un gesto de "sororidad" con Tini Stoessel. “Me dicen que Antonela dejó de seguir a esta chica un poco por solidaridad con Tini”, indicó Latorre, aunque también circularon otras versiones que sugieren una “limpieza” general en su cuenta de Instagram por motivos ajenos al conflicto.

Por otro lado, el análisis sumó antecedentes que ayudarían a entender el trasfondo de la relación entre Mernes y el círculo cercano a la Selección argentina. De acuerdo a las versiones difundidas, algunas parejas de futbolistas no habrían tenido una buena impresión de la cantante durante una celebración privada tras la consagración mundial. “Las malas lenguas dicen que a las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud ni la mirada de Emilia. No tenía una actitud familiar”, señalaron en el ciclo.

Hasta el momento, ni Emilia Mernes, Tini Stoessel ni Antonela Roccuzzo salieron a confirmar o desmentir estas versiones. Sin embargo, los gestos en redes sociales y la repercusión mediática mantienen el tema en el centro de la escena, en un contexto donde cada movimiento público adquiere una dimensión mayor y deja abierta la incógnita sobre si este conflicto tendrá una resolución explícita o continuará alimentándose del silencio. En este escenario, donde los vínculos personales se exponen y reinterpretan a través de las redes sociales, cada movimiento de las celebrities adquiere una dimensión pública que alimenta versiones y especulaciones.

NB