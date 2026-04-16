Adiós a los vestidos: Antonela Roccuzzo impuso el pantalón sastrero en el cóctel más top de Nueva York

En una noche marcada por el glamour y la alta joyería, Antonela Roccuzzo volvió a captar todas las miradas con una apuesta de estilo que rompió con lo esperado. Invitada al exclusivo evento de Tiffany & Co. en Nueva York, la empresaria eligió dejar de lado los clásicos vestidos de gala para imponer una alternativa sofisticada y moderna: el pantalón sastrero.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo impuso el pantalón sastrero en el cóctel más top de Nueva York

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores, Antonela Roccuzzo compartió una serie de imágenes del evento “Blue Book 2026: Hidden Garden”, una de las citas más importantes del calendario de la icónica joyería. “El momento más especial del año de Tiffany&Co”, escribió en el posteo, en el que también destacó el trabajo de Nathalie Verdeille, directora artística de la marca, quien reinterpretó los diseños de Jean Schlumberger en una colección inspirada en la flora y la fauna.

Para la ocasión, la modelo apostó por un look total black de impronta minimalista pero de alto impacto. El estilismo estuvo compuesto por un top tejido de mangas largas, de textura acanalada y silueta ceñida, que enmarcaba su figura con elegancia. Lo combinó con un pantalón sastrero de tiro alto y corte recto, de caída fluida, que alargaba visualmente la silueta y aportaba un aire clásico, pero actualizado. El conjunto, monocromático, funcionó a la perfección para resaltar las piezas de joyería.

El look total black de Antonela Roccuzzo

La influencer sumó a su outfit un imponente collar de diamantes de diseño orgánico, acompañado por aros colgantes a tono y una pulsera delicada que completaba la composición. Cada pieza dialogaba con la inspiración natural de la colección, aportando brillo sin perder sofisticación. Como complemento, eligió un mini bolso negro estructurado, con detalles metálicos, que reforzó la estética elegante del outfit.

El beauty look también acompañó la propuesta: llevó el cabello lacio, prolijo y con raya al medio, mientras que el maquillaje se mantuvo en tonos neutros, con piel luminosa, labios en nude y ojos suavemente marcados, logrando un equilibrio perfecto entre naturalidad y glamour.

Antonela Roccuzzo en Nueva York

En un evento ambientado como un jardín encantado, con flores en tonos pastel y una escenografía que evocaba la naturaleza, la rosarina posó con soltura y seguridad. Su elección no pasó desapercibida: en una alfombra dominada por vestidos largos, el pantalón sastrero se convirtió en una declaración de estilo.

Con esta aparición, Antonela Roccuzzo no solo reafirma su vínculo con Tiffany & Co. como embajadora, sino también su capacidad para reinterpretar los códigos de la moda de gala con una impronta propia, elegante y contemporánea.