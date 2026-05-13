Agustina Gandolfo deslumbró en Roma con el conjunto sastrero que ya domina Europa

Mientras Lautaro Martínez se preparaba para disputar la final de la Copa Italia en el Estadio Olímpico de Roma, Agustina Gandolfo aprovechó la escapada familiar para desplegar uno de esos looks que marcan tendencia antes de llegar a este lado del mundo. A través de sus historias de Instagram, la mendocina compartió postales junto a sus hijos, Nina y Theo, en la capital italiana y dejó ver el outfit sastrero que eligió para recorrer la ciudad.

Agustina Gandolfo

Así fue el look comfy chic de Agustina Gandolfo para acompañar a Lautaro Martínez en Italia

Para caminar las calles de Roma, Agustina Gandolfo apostó por un conjunto de lino celeste pastel compuesto por blazer oversized, chaleco entallado y short de tiro alto, una de las fórmulas fashionistas que ya domina la primavera europea y que promete convertirse en furor durante los próximos meses en la Argentina.

El look se destacó por su equilibrio entre elegancia y comodidad. El blazer de hombros marcados aportó estructura, mientras que el chaleco, protagonista absoluto del estilismo, sumó un aire noventoso que sigue ganando terreno entre las influencers de moda. Debajo, la empresaria eligió un top blanco escotado que contrastó con la paleta pastel del conjunto y le dio un toque más fresco y canchero.

Agustina Gandolfo en Roma

Para completar el outfit, sumó zapatillas urbanas en tonos claros, ideales para una jornada de paseo por Roma junto a sus hijos, y accesorios minimalistas: collar delicado, pulseras y un beauty look natural con el pelo suelto lacio y maquillaje en tonos tierra. En una de las selfies que compartió frente al espejo, también dejó ver cómo llevó el blazer sobre los hombros, un gesto de styling clásico que elevó todavía más la propuesta.

El look que eligió Agustina Gandolfo para el partido del Inter

El lino, tejido estrella de la temporada europea, volvió a posicionarse como uno de los favoritos para los conjuntos sastreros relajados. Y en clave primavera-verano 2026, los tonos pastel —especialmente el celeste, manteca y rosa empolvado— aparecen como los nuevos neutros para los looks de día. En ese sentido, la mendocina volvió a confirmar su influencia fashionista con una apuesta monocromática simple, elegante y fácil de adaptar tanto para una salida urbana como para un evento informal.

Así fue la escapada de Agustina Gandolfo en Roma

Instalada en Italia desde hace varios años junto al capitán de la Selección argentina, Agustina Gandolfo suele compartir fragmentos de su rutina familiar y también varios de sus looks diarios, donde combina prendas de lujo con básicos comfy y tendencias internacionales. Esta vez, en medio de la definición futbolera del Inter, volvió a convertir una salida familiar en inspiración fashion para la próxima temporada.