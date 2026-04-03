Agustina Gandolfo reinventó un básico y deslumbró con la chaqueta cropped que es furor en Europa

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, volvió a confirmar su lugar como referente de estilo con un look simple, pero perfectamente ejecutado, donde la clave está en el equilibrio entre prendas clásicas y detalles contemporáneos. La influencer reinventó un clásico y deslumbró con la chaqueta cropped que es furor en Europa.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

Agustina Gandolfo marcó tendencia con una chaqueta cropped y un styling effortless

Para esta ocasión, Agustina Gandolfo apostó por un combo infalible: jean oscuro de tiro alto y una chaqueta estructurada en tono gris que eleva todo el outfit. Lejos de tratarse de un blazer tradicional, la prenda tiene un corte cropped, con líneas rectas y botones visibles que le dan un aire moderno y minimalista. Este tipo de abrigos, que son una combinación entre el blazer y saco boxy, es uno de los modelos que pisan fuerte esta temporada.

Agustina Gandolfo deslumbró con su look minimalista

Debajo, la empresaria sumó una remera básica blanca, logrando un contraste limpio que refuerza esa estética effortless chic que caracteriza su estilo. El pantalón, ajustado y de lavado oscuro, estiliza la figura y aporta ese toque casual que equilibra la estructura de la parte superior. Los accesorios acompañan sin competir: cinturón fino con hebilla protagonista y gafas ópticas de marco oscuro que suman personalidad y un guiño intelectual al conjunto.

El resultado es un outfit versátil, ideal para el día a día, que demuestra cómo una prenda clave —en este caso, la chaqueta cropped— puede transformar un conjunto básico en una propuesta tendencia.

Beauty look natural y sofisticado

En línea con la impronta relajada del outfit, Agustina Gandolfo eligió un beauty look fresco y pulido. La influencer llevó el pelo suelto, lacio y con raya al medio, un clásico que nunca falla y que aporta prolijidad sin rigidez.

Agustina Gandolfo apuesta a un beauty look que potencia su estilismo

El maquillaje, en tanto, se mantuvo en la misma sintonía: piel luminosa, base liviana y contornos suaves que realzan sus facciones sin sobrecargar. Los labios en tono nude rosado y las cejas bien definidas terminan de construir una imagen armónica, donde todo parece pensado pero sin esfuerzo. Así, el beauty acompaña y potencia el estilismo, reforzando la idea de naturalidad elegante que hoy domina las tendencias.