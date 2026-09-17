De Mariana Fabbiani y Guillermina Valdés a Araceli González: los looks de la Noche Azul de la Fundación GEDYT

En una nueva edición de la Noche Azul de la Fundación GEDYT, Mariana Fabbiani, Guillermina Valdés y Araceli González fueron algunas de las figuras que se robaron las miradas durante una noche marcada por la solidaridad y el compromiso. El encuentro tuvo como objetivo recaudar fondos para continuar con políticas y campañas destinadas a la detección y prevención del cáncer de colon, reunió a reconocidas personalidades que acompañaron la iniciativa y también se destacaron por sus elecciones de estilo.

Los mejores looks de la gala solidaria de la Fundación GEDYT

La convocatoria reunió a figuras como Flor de la V, Carmen Barbieri, Flor Torrente, Fabián Mazzei, Germán Paoloski, Marcelo Polino, Fabián Medina Flores, Evelyn Botto, Fede Bal, Osvaldo Gross, Gladys Florimonte, Guillermo Capuya, Daniel López Rosetti, Barbie Simons, Ailén Bechara, Claudio Rigoli y Susana Roccasalvo, entre otros. Además de las personalidades del espectáculo y los medios, la velada contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, representantes de la Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, miembros de las embajadas de Estados Unidos e Italia y representantes de la dirección del Hospital de Clínicas de la UBA.

Evelyn Botto, Carmen Barbieri y Fede Bal en la gala de la Fundación GEDyT

Flor Torrente, Majo Martino y Ailén Bechara en la gala de la Fundación GEDyT

Mariana Fabbiani, Guillermina Valdés, Araceli González y Fabián Mazzei en la gala de la Fundación GEDyT

Sandra Borghi en la gala de la Fundación GEDyT

Flor de la V y Pablo Goycochea en la gala de la Fundación GEDyT

La Noche Azul volvió así a combinar una amplia convocatoria de figuras públicas con un objetivo solidario concreto. En ese marco, Mariana Fabbiani, Guillermina Valdés y Araceli González se sumaron a una noche en la que las elecciones de estilo también tuvieron su lugar y se convirtieron en parte de las postales de una nueva edición de la gala de la Fundación GEDYT.