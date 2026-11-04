En CARAS: de Araceli González y Fabián Mazzei en un restó a Bárbara Lombardo en un evento

CARAS recorrió los eventos que reunieron a artistas, celebridades y personalidades del mundo del espectáculo, el arte y la cultura. Araceli González y Fabián Mazzei dijeron presente en la apertura del restó Montecarlo, en Puerto Madero, mientras que Emilia Mernes celebró sus 30 años con una fiesta rodeada de amigos y colegas. Además, Marta Minujín sorprendió a Ama Amoedo con su visita a la muestra “Entre dos lunas”, y Arteba reunió a artistas, coleccionistas y personalidades en su 35ª edición.

El arte y la cultura reunidos en la 35ª edición de Arteba

Cumbre de personalidades en la feria más relevante de la región

Convertido en uno de los grandes puntos de encuentro del calendario social y cultural de Buenos Aires, Arteba celebró su 35ª edición con la presencia de artistas, coleccionistas, empresarios y reconocidas personalidades en La Rural. La feria de arte más importante de la región reunió a 69 galerías y obras de más de 400 artistas argentinos y extranjeros distribuidas en un espacio de 11.000 metros cuadrados.

Angie Landaburu y Augusto Marini. Edgardo Giménez y Larisa Andreani, presidenta de Arteba. Facundo Garayalde y Adrián Dargelos. | Gentileza GRUPO MASS.

Wally Diamante con Armando Bo y su mujer, Josefina Pérez Portillo. David Nalbandián y Maximiliano Mustafá. Guilermo Kuitca. | Gentileza GRUPO MASS.

Soledad Ainesa y Bárbara Lombardo. Inés Peralta Ramos y Manuel Antelo con su hija Allegra. Valentina Barbier y su madre, Juliana Awada. | Gentileza GRUPO MASS.

Entre las propuestas de este año se destacaron la Sección Principal, que aglutina a galerías de reconocida trayectoria; Utopía, dedicada a las producciones más recientes, y la Zona de Diálogo Internacional, que promueve el intercambio con el circuito artístico global. La experiencia también abarcó premios, propuestas gastronómicas, intervenciones artísticas y espacios de encuentro entre el arte y otras disciplinas.

Marta Minujín visitó la muestra de Ama Amoedo

La artista recorrió y elogió las obras de "Entre dos lunas"

Feliz por la repercusión que tuvo su cuarta muestra de arte individual, “Entre dos lunas”, que expuso en el espacio Ungallery, Ama Amoedo se llevó una linda sorpresa en el último día de exposición: la visita de Marta Minujín, quien recorrió las obras junto a Ama para emoción de la coleccionista y artista. “Gracias de corazón a todos los que nos visitaron”, agradeció Ama, que cerró la expo con un broche de oro.

Amalia Amoedo y Marta Minujín.

Parejas en la apertura de un resto en Puerto Madero

Araceli González con Fabián Mazzei y Fede Bal junto a Evelyn Botto

Fue una noche de muchos encuentros y reencuentros de larga data, sobre todo por la presencia de invitados “poco salidores”, como Araceli González y Fabián Mazzei. Invitados por el PR Gaby Alvarez para la apertura del restó Montecarlo, en pleno Puerto Madero, otras parejas que dieron el presente fueron las de Fede Bal con Evelyn Botto y Teresa Calandra con Gonzalo Bergadá.

Fabián Mazzei y Araceli González. Fede Bal con Evelyn Botto.

Emilia Mernes festejó los 30 en las alturas

Luck Ra, Nicki Nicole, Cazzu, Duki y Marta Fort, presentes

En plena noche de Halloween, Emilia Mernes festejó el sábado sus 30 con una fiesta en las alturas del Trade Sky Bar, uno de los rooftops top de la ciudad. La cantante, que celebró además la salida de su tema “Bodypainting”, reunió a unos 150 invitados, entre ellos Duki, Luck Ra, Nicki Nicole, Cazzu, Grego Rossello, Marta Fort y Lizardo Ponce. Todo, con una vista soñada y tragos de autor.

El cumpleaños de Emilia Mernes.

CARAS recorrió los eventos más destacados de la semana, con inauguraciones, muestras de arte, celebraciones y encuentros que reunieron a las principales figuras de la escena social, cultural y del espectáculo.