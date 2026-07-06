Adiós a la iluminación tradicional: Araceli González mostró su lámpara biofílica con jardinera integrada

Araceli González trasladó su pasión por las plantas y los espacios verdes a uno de los rincones más transitados de su casa: el living estilo campestre. A partir de un video que compartió en sus redes sociales, la actriz compartió imágenes de una decoración pensada para estar en contacto pleno con el medioambiente, incluso en días de frío extremo. En uno de los paneos, se destacó una imponente lámpara biofílica con jardinería integrada que aporta luz de manera natural y cargada de estilo botánico.

La deco botánica y campestre de Araceli González

Este fin de semana, Araceli González abrió las puertas virtuales de su hogar y mostró uno de los rincones que más disfruta junto a su esposo, Fabián Mazei. Mediante un video que compartió en sus historias de 24 horas, la artista mostró uno de los ambientes más destacados de su vivienda: un espacio en el que fusionó calidez, naturaleza y estilo campestre.

Araceli González | Instagram

En las imágenes proporcionadas se observa una edificación de estilo rústico, que integra un sector de parrilla y leñero. El espacio principal se encuentra dividido en dos áreas bien definidas: un living, donde en la pared principal se ubica un televisor, acompañado por un sillón de dos cuerpos de cuero marrón, una mesa ratona y sillones individuales tapizados en tonos blancos y tierra; y, por otro lado, un comedor equipado con una amplia mesa y sillas de madera maciza. Toda el área que compone este ambiente contó con amplios ventanales que van del suelo al techo con aberturas de madera a tono con la propuesta deco que traza todo el escenario.

Mientras el matrimonio esperaba la visita de Toto Suar, el hijo que tuvo Araceli con Adrián Suar, se pudo observar la distribución de un mantel blanco con platos blancos con sus respectivos individuales y vasos compuestos por cristalería transparente. Por encima de ellos, se destacó, sin dudas, la imponente lámpara biofílica con jardinería integrada, creando una fusión armoniosa entre lo botánico y lo rústico.

Lámpara biofílica de Araceli González | Instagram

Así es la lámpara biofílica de Araceli González

Araceli González eligió incorporar iluminación de estilo biofílico en su amplio living-comedor con vista al jardín como parte de una tendencia de diseño orientada al bienestar y la armonía en los hogares. Según expertos en la materia, este tipo de luminaria se asocia con ambientes más cálidos, naturales y equilibrados, por lo que su presencia en interiores suele responder a una búsqueda estética, pero también como parte de la filosofía de quienes buscan confort y calidad, generando lugares más relajados, con una atmósfera suave y conectada simbólicamente con la naturaleza. En ese sentido, la elección no es sólo decorativa, sino que acompaña una idea de una casa pensada para el descanso y el relax.

En el caso de este tipo de propuestas, la iluminación biofílica que eligió el matrimonio González-Mazei se integra con una madera en forma rectangular, con bordes circulares, con paneles en forma de rombos cubiertas con bloquecitos de cristales reforzando una estética rústico-contemporánea. Así, la luz deja de ser únicamente funcional para convertirse en un componente clave. Como elemento trascendental, sobresalen una serie de arreglos florales con rosas blancas y algunas hojas verdes, sin sobrecargar el elemento.

De esta manera, Araceli González incorporó un elemento clave para quienes buscan diseñar ambientes vinculados a la arquitectura y al interiorismo con un enfoque centrado en el bienestar. La lámpara biofílica no solo cumple un rol estético, sino que también se relaciona de forma directa con lo emocional y con la búsqueda de una mayor sensación de confort y armonía en los espacios.