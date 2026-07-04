Flor Torrente, la hija de Araceli González, mostró su nueva casa que remodeló con su novio: “En breve la mudanza”

Flor Torrente se encuentra atravesando la etapa final de un ambicioso proyecto personal: la puesta a punto de su nueva casa. Junto a su pareja Santiago Slapak, la artista ha dedicado meses de esfuerzo para convertir este espacio en un verdadero hogar, cuidando cada decisión constructiva y decorativa con un nivel de detalle poco común. En un posteo reciente, Flor mostró cómo la obra alcanza su punto de maduración, revelando con entusiasmo que la mudanza definitiva ocurrirá en los próximos días.

Flor Torrente, hija de Araceli Gonzalez, mostró cómo va quedando su nuevo hogar.



La cocina de Flor Torrente: el corazón del hogar ya está listo



Uno de los logros que más celebra la actriz es la finalización de la cocina, un ambiente que ella misma describe como uno de sus espacios favoritos de la propiedad. Para el mobiliario, Flor tomó una decisión arriesgada pero sumamente acertada: utilizó un tono específico conocido como "color coliseo". Este color no solo aporta una sensación de profundidad y sofisticación, sino que también transforma la cocina en un área moderna.

La parte terminada es la cocina y el verde es el color clave de la vivienda de Flor Torrente.



Durante el video, se percibe la enorme satisfacción de la protagonista al ver cómo sus ideas se materializaron finalmente en este sector. Ella explica que el proceso de seguimiento fue constante; cada etapa, desde la elección de los materiales hasta la ejecución final de la pintura, contó con su supervisión directa para asegurar que nada quedara librado al azar. Este compromiso con la obra permitió que la cocina no solo funcione con eficiencia, sino que también mantenga una coherencia visual impecable con el resto del diseño interior que ella imaginó desde el inicio.



Detalles finales y el arte del interiorismo personalizado por Flor Torrente



A pesar de que el grueso de la reforma ya es una realidad, Flor aclara que todavía restan pequeños ajustes técnicos y estéticos para que la casa alcance el estado de "perfección" que busca. Por ejemplo, el baño se prepara para una transformación radical mediante la instalación de un empapelado de autor, diseñado con motivos que prometen otorgar al espacio un carácter distintivo y refinado. En cuanto al living, el plan es incorporar una serie de accesorios estratégicos, como una lámpara de diseño lineal con tonos rojos y cremas, que aportará un contraste dinámico al diseño general de la sala.

Además, la actriz tiene en mente una serie de intervenciones en el mobiliario existente; busca pintar ciertos armarios y estanterías con el mismo tono que las paredes, una técnica visual que le permite crear espacios de almacenamiento que parecen desaparecer dentro de la estructura, logrando así un entorno limpio. Es evidente que, para Flor, la casa es un lienzo en blanco sobre el cual volcar su creatividad.

Flor Torrente está terminando de decorar su hogar.



Esta inclinación por el diseño y la búsqueda incesante de la estética perfecta no surgen de la nada. Es innegable que existe un legado familiar ineludible: tanto ella como su madre, Araceli González, son reconocidas fanáticas del interiorismo y la decoración. Ambas comparten ese ojo clínico para transformar cualquier ambiente en una pieza de diseño, un rasgo que se vuelve evidente al observar cómo Flor Torrente ha logrado imprimir una personalidad tan definida en su nuevo hogar, confirmando que el buen gusto es, sin duda, una herencia que se cultiva con pasión y dedicación.