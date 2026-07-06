Caro Calvagni y un look sporty chic con el jean tendencia de cintura cruzada

Caro Calvagni se encuentra en Estados Unidos acompañando a su marido, Nicolás Tagliafico, quien disputa el Mundial 2026. La diseñadora aprovecha su tiempo libre para recorrer algunos de los destinos turísticos más emblemáticos de Norteamérica y también para cumplir con su rutina de entrenamiento junto a otras mujeres de la selección, como Emilia Ferrero, Agustina Gandolfo y Valentina Cervantes. Sin embargo, no deja de lado su estilo en cada actividad que realiza. En esta oportunidad, sorprendió con un look sporty chic protagonizado por un jean que marca tendencia gracias a un detalle que distingue a la prenda.

El look sporty chic de Caro Calvagni

Para Caro Calvagni, el deporte se transformó en un verdadero estilo de vida, una impronta que también refleja a través de su ropa. Sus looks combinan comodidad y tendencia, con prendas de inspiración deportiva que traslada a sus outfits cotidianos sin perder el toque glam que la caracteriza.

Caro Calvagni | Instagram

Es así que, a través de su cuenta personal de Instagram, mostró cómo creó un look sporty chic con prendas básicas y versátiles pero cargadas de estilo. Apostando a su filosofía de vida de vestir simple, cómoda y siempre elegante, la influencer combinó un jean en tonalidad celeste claro con un top deportivo negro de cuello redondo, tiras finas y ajustado al cuerpo. Esta combinación de prendas hace que la mezcla entre estilos -sport y classic- se convierta en un look urbano ideal para un outfit casual, moderno y cuidado al mismo tiempo.

En esta línea, lo que más se destacó fue su pantalón denim de tiro alto y corte recto y ancho que aportó volumen y movimiento sin esfuerzo. A la altura de la cintura, se destacó una particularidad en el diseño: el detalle de la cintura cruzada con la superposición de la tela de jean y el botón de agarre.

A diferencia de los clásicos pantalones que se abrochan en el centro, esta pieza se caracteriza por tener una pretina asimétrica que se cruza sobre el frente del pantalón, en lugar de cerrar de forma recta y horizontal. Por esta razón, se podía apreciar de manera sutil, un botón descentrado, ubicado hacia la izquierda. Esta técnica de efecto diagonal estiliza la cintura, mientras realza lo atemporal de la vestimenta con un guiño moderno.

Look sporty chic de Caro Calvagni | Instagram

Los detalles que sumó Caro Calvagni para crear un estilo que es tendencia

Para complementar y realzar su look sporty chic, Caro Calvagni sumó accesorios simples, pero bien distintivos de sus elecciones diarias. Para ello, utilizó sus tradicionales anteojos de sol de formato slim en color negro, populares por su estética minimalista que está inspirada en las tendencias de los años 90. Asimismo, llevó discretas sandalias de plataforma chata en color marrón claro, mientras que acompañó a esta línea cromática con un bolso de una exclusiva marca de cuero marrón amplio, con correa y detalles dorados. Finalmente sumó un reloj y algunas pulseras que quedaron en un segundo plano, llevando todo el foco a su estilismo.

Cabe destacar que la empresaria lleva a cabo su propia cápsula de ropa deportiva, motivo por el cual no es casual que adopte estas prendas para su día a día. En esta línea, se suma a las tendencias actuales de utilizar prendas sport con looks más bien urbanos centrando la versatilidad de las mismas que le permite pasar de un plan informal a otro más arreglado con pocos cambios, priorizando siempre la comodidad, sobre todo, en épocas de calor y altas temperaturas.

Caro Calvagni volvió a demostrar por qué el sporty chic es una de las estéticas más fuertes del momento. Elegido por celebridades e influencers para sus viajes y la vida diaria, este estilo combina comodidad y moda al fusionar básicos con prendas en auge, como tops ajustados, jeans de corte amplio, sandalias simples y accesorios discretos que elevan el conjunto sin perder su impronta relajada.