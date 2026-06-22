Entramos al living de Araceli González: madera en las paredes, sillones maxi y mucha calidez

Las casas de los famosos se vuelven su refugio de la vida laboral que maneja en la vorágine de la ciudad y su presencia en eventos y la televisión argentina. Es por eso que la mayoría apuesta por tendencias que relajen, los conecten con la naturaleza y con la privacidad de los barrios privados donde viven. Araceli González no es una excepción, pero convirtió su hogar en un ejemplo del diseño de interior, y el espacio perfecto para grabar las mejores publicidades.

Muy conectada con los maquillajes y la moda, la actriz lleva adelante su negocio de belleza y expone sus productos en diversos puntos de su casa, haciendo que sus seguidores puedan recorrerlo de la mejor manera. Es así como se volvió una influencia del estilo minimalista, contemporáneo y rústico, pero con agregados y muebles de gran tamaño. La habitación estrella, donde recibe a sus invitados y disfruta de momentos relax, es el living. Entre una cascada, madera en las paredes, maxisillones y mucha calidez, González impuso lo mejor del diseño de interiores.

Araceli González

Así es el lujoso e imponente living de Araceli González

Araceli González es una de las actrices más importantes de la industria nacional, con un claro amor por la belleza, los maquillajes y la moda. Es por eso que, no duda en poner todos sus conocimientos en su negocio, y promociona sus productos en la tranquilidad de su casa. La mansión de González, ubicada en el exclusivo country Highland Park Country Club de Pilar, es una de las propiedades de famosos más seguidas por los usuarios, dado que se volvió un ejemplo e influencia del minimalismo rústico y de los espacios cálidos. Sin embargo, si los expertos tienen que destacar una de las tantas habitaciones de este lugar, entonces muchos eligen el living como habitación estrella de la casa.

El living es el lugar donde Araceli González toma sus momentos de relax, y donde invita a los famosos y sus seres queridos para disfrutar de divertidas tardes. Es por eso que cuenta con gran espacio, iluminado en su mayoría por la entrada de luz natural a través de sus ventanales. Algunas paredes se destacan por ser de madera, combinándose con los colores greige y sus derivados, al igual que con la tendencia rústica que mantiene en sus detalles decorativos. Si bien hay tecnología como televisores o reproductores de música, que convierten el ambiente en uno más moderno, se destaca la búsqueda y conexión con la naturaleza, muy vinculada a la estética del hogar contemporáneo-minimalista y bohemio.

El living de Araceli González

Dos detalles que dejan en claro el amor de Araceli por la naturaleza son el rincón de la cascada y la decoración nueva de los sillones, creando un sector de confort junto al ventanal. En uno de sus videos de Instagram, la actriz mostró su famosa cascada artificial interior, revestida en piedra clara y rodeada de ventanales. La misma crea un ambiente de paz y tranquilidad y se conecta de manera fluida con el espacio súper luminoso de los maxisillones blancos con set de almohadones en tonos tierra, beige y verde oliva que aportan la máxima calidez.

Estilo moderno y mucha conexión con la naturaleza: la casa de Araceli González

El living de Araceli González es solo un ejemplo del estilo contemporáneo-minimalista con toques de industrial elegante y muebles victorianos que ella buscó en su imponente mansión. El resto de las habitaciones dialogan directamente con esta estética, acercándose al minimalismo pero dando toques del uso diario que la propiedad tiene. La paleta se apoya en colores neutros como tonos crudos, blanco roto, gris claro y beige, aplicados sobre materiales nobles como madera texturada, hierro negro, vidrio y cuero, que se mantiene en las ocho habitaciones.

Desde el living hasta la cocina principal, la propiedad de basa en un concepto abierto, que conecta las habitaciones y permite el recorrido de la luz natural. Si bien se busca un orden minimalista, también la actriz encuentra fascinación en algunos diseños de colores y conectados con la naturaleza. En la zona exterior, el jardín fue diseñado bajo un concepto playero, con una imponente piscina climatizada y reposeras preparadas para el relax total. Las plantas están en todos lados, dándole un toque verde natural.

La casa de Araceli González

Araceli González encontró un estilo que unifica el minimalismo, la naturaleza y lo rústico, con la originalidad de ciertos agregados, como paredes de madera, maxisillones, una cascada dentro de su living y detalles que brindan calidez. Es por eso que el espacio de recibimiento, confort y relajación se volvió el ejemplo perfecto de cómo es la casa de la actriz, y la búsqueda personal que ella misma hace. Los expertos en diseño de interiores no dudan en destacar cada detalle, y ella abre las puertas en cada uno de sus videos para su negocio relacionado a la moda.

A.E