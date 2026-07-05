Calu Rivero y su hija Bee brillaron con sus abrigos cozy, ideales para combatir el frío

La llegada del invierno invita a buscar opciones de vestuario que logren ese equilibrio perfecto entre el confort absoluto y el estilo de pasarela. En esta oportunidad, Calu Rivero demostró cómo elevar los conjuntos de abrigo cotidiano hasta convertirlos en los verdaderos protagonistas de una salida familiar.

La actriz logró interpretar las tendencias globales y adaptarlas a su propio estilo, siempre con una mirada fresca y auténtica. Cada vez que comparte detalles de su vida, resulta evidente su dedicación por cuidar la estética familiar, eligiendo piezas que no solo abrigan, sino que también cuentan una historia.

Calu Rivero junto a sus hijos Tao y Bee.

Calu Rivero y Bee, looks coordinados para enfrentar el frío

Calu Rivero aprovechó la atmósfera fantástica del evento "Alicia en el país de las maravillas", en el Jardín Botánico, para lucir una apuesta de moda impecable. La actriz eligió para ella y su hija menor, Bee, abrigos de estilo cozy que dominan la temporada. Estas prendas, confeccionadas con texturas suaves y voluminosas, brindan la calidez necesaria para enfrentar las bajas temperaturas sin perder la elegancia urbana.

Lo más divertido de la elección fue ver cómo madre e hija matchean de forma natural. Mientras Calu optó por un abrigo largo de un tono azulado con una textura de piel sintética que aporta sofisticación y profundidad al look, Bee lució un abrigo de tipo teddy con una base clara y un estampado divertido de caritas sonrientes en azul, creando un contraste visual encantador y dinámico.

Calu Rivero y Bee con looks cozy

Este guiño estético no solo las fusionó visualmente, sino que añadió un toque lúdico y lleno de frescura que captó toda la atención. Esta dinámica de estilo coordinado se vuelve cada vez más frecuente entre las celebrities que buscan compartir su visión de la moda con los más pequeños. La elección de textiles súper suaves y cortes relajados facilita el movimiento, algo vital cuando se trata de disfrutar de una tarde al aire libre con niños.

Tao, el hijo mayor de Calu Rivero, y el lujo con sello de autor

Por otra parte, su hijo mayor, Tao acaparó gran parte de la atención gracias a una pieza que se destaca por su diseño y calidad superior. El pequeño vistió un abrigo puffer de la colaboración exclusiva entre Moncler y Pierpaolo Piccioli, una prenda que combina funcionalidad deportiva con una estética de alta moda inigualable. Este modelo, en un amarillo vibrante, no solo ofrece protección térmica total, sino que funciona como una declaración de estilo audaz.

Tao, hijo mayor de Calu, llevó un diseño de Moncler y Pierpaolo Piccioli

Resulta inspirador observar cómo la actriz integra piezas de diseño en los atuendos de sus hijos, manteniendo siempre un aire relajado. Tao lució el conjunto con total soltura, demostrando que las piezas de alta gama también se adaptan perfectamente a un paseo recreativo por el botánico. La incorporación de este puffer elevó el nivel del outfit familiar, dejando constancia del buen gusto y la atención al detalle que caracterizan a Rivero.

La tendencia que pisa fuerte con el sello de Calu Rivero

La moda urbana actual pone el foco en el bienestar, y los abrigos cozy son los favoritos indiscutidos. Este tipo de prendas dominan las calles y las redes sociales por su capacidad de transformar cualquier look básico en uno sofisticado y moderno. Calu, siempre atenta a los movimientos de la industria, adoptó esta tendencia para hacer frente al frío, priorizando tejidos que resultan suaves al tacto y visualmente atrayentes.

Calu Rivero junto a sus hijos, con looks trendy

Al ver las fotos de la jornada, que compartió en redes, se aprecia cómo estas prendas permitieron que la familia se moviera con total libertad entre las instalaciones. La propuesta no solo cumple una función práctica, sino que proyecta una imagen de armonía y frescura. En definitiva, el outfit familiar es un claro ejemplo de cómo la moda acompaña los momentos más especiales de la vida cotidiana, convirtiendo un simple paseo en una verdadera lección de estilo. Con cada una de sus elecciones, queda claro que la familia de Calu Rivero marca tendencia y define el pulso de la moda actual.