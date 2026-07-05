Marcela Kloosterboer cumplió 43 con el look más canchero del invierno: blazer sastrero, jean wide leg y botas en punta

Marcela Kloosterboer convirtió su imagen en una verdadera marca personal. Desde hace varios años, la actriz desarrolla proyectos propios vinculados a la actuación, el lifestyle y la creación de contenido para redes sociales, siempre poniendo en valor su estilo. Esa misma impronta la traslada a su vida cotidiana, donde la moda ocupa un lugar central en su día a día. En esta ocasión, celebró sus 43 años con un look canchero y relajado, compuesto por prendas clásicas, versátiles y atemporales, reinterpretadas con en clave actual.

El look de Marcela Kloosterboer para recibir sus 43 años

Una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina es, sin dudas, Marcela Kloosterboer. Desde muy joven logró consolidar su imagen y convertirse en referente de toda una generación. Con el paso del tiempo, dio el salto a las redes sociales, donde amplió su audiencia y conquistó a un público más joven que sigue de cerca sus proyectos laborales, solidarios y su estilo de vida. Fiel a esa impronta, para celebrar sus 43 años volvió a dejar en claro su sello personal: un look relajado, canchero y lleno de estilo, donde lo simple se potencia a través de prendas clásicas, versátiles y atemporales, reinterpretadas con una estética bien marcada.

El look de Marcela Kloosterboer para recibir sus 43 años | Instagram

A través de sus historias de 24 horas, la actriz compartió una foto en su vestidor en la que se la vio sacándose una selfie frente a un espejo, dejando ver cómo estaba compuesto su outfit para festejar una nueva vuelta al Sol junto a sus hijos -Juana y Otto-, su pareja, Fernando Sieling y un grupo de amigas, entre ellas también sus primas. Es por ello que eligió un conjunto acorde para una celebración casera, aunque sin resignar comodidad ni elegancia.

“43, así los espero”, escribió al pie de una imagen que la tiene como única protagonista. Allí, se la observa luciendo un conjunto compuesto por un jean azul clásico estilo wide leg de tiro alto, el cual se destaca tener la pierna amplia y recta desde la cadera hasta el tobillo, sin ajustarse al cuerpo. Asimismo, sumó un blazer sastrero oversize, con estampado estilo príncipe de Gales en tonos marrones claro. Debajo, llevó una remera básica -en el mismo tono- de cuello redondo, ajustada al cuerpo y anudada en el lateral izquierdo creando un top corto con textura, que deja ver un poco su pancita y equilibrando lo amplio del saco.

Como accesorio, sumó un cinto de cuero en color marrón oscuro con una imponente hebilla metálica que aportaba estructura y sobriedad al conjunto, sin contrarrestar el efecto relajado y descontracturado de la propuesta fashionista. Este tipo de piezas, además de ser funcionales, trazan el carácter de la vestimenta complementando a cada una de las prendas.

El look de Marcela Kloosterboer para recibir sus 43 años | Instagram

La botas de Marcela Kloosterboer para celebrar sus 43 años

Como broche final, Marcela Kloosterboer coronó su estilismo con unas botas anchas de cuero negro con terminación en punta, ideales para las bajas temperaturas del invierno. Este calzado aporta un aire boho chic gracias a su estructura holgada, de inspiración setentera, que suma movimiento y un estilo relajado en línea con su personalidad.

Finalmente, llevó el pelo recogido con un rodete alto, que aporta prolijidad y deja el look fresco y relajado, acompañado de un beauty look natural que refuerza una estética simple y luminosa. En otras palabras, este estilismo tiene una mezcla de estilos que crean el effortless chic, donde se mezcla la sastrería del blazer con la informalidad del denim y el estilo urbano de las botas boho, logrando un equilibrio entre elegancia, practicidad y comodidad, ideal para celebrar en casa.

Para reflejar que la moda también puede convivir con los quehaceres cotidianos, Marcela Kloosterboer mostró ella misma el resultado de una focaccia que preparó para agasajar a sus invitados. A su vez, completó su estilismo con un pañuelo que colocó en su cuello de textura satinada y estampados en sintonía con la paleta cromática del look, sumando un toque de color. Así, dejó en evidencia la versatilidad de una propuesta con identidad propia, donde lo práctico y la estética conviven de manera natural.