Entramos al living de Calu Rivero: ladrillo a la vista y muebles vintage

Calu Rivero decidió marcar su vida lejana a la mediatización a la vorágine que descubrió durante sus tantos años de éxito en la televisión argentina. Desde Patito Feo, pasando por Casi Ángeles, Alguien que me quiera y hasta llegar a Dulce amor, la actriz dejó en claro sus talentos y marcó a una generación completa con sus roles. Sin embargo, reorientó su vida pública hacia el activismo, la espiritualidad y la crianza consciente, acompañada de su esposo Aíto de la Rúa y sus hijos, Tao y Bee.

Es por eso, y siguiendo sus ideales ecológicos y conectados con la naturaleza, decidió vivir en el medio del bosque de José Ignacio, en Uruguay. Su casa marca una estética ecléctica, rústica y vintage, que se fusiona con algunos detalles modernos en la habitación que recibe a sus invitados: el living.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa con sus hijos, Tao y Bee

Entramos a la casa de Calu Rivero: el living rústico moderno

Calu Rivero y Aíto de la Rúa viven en una casa ecológica llamada “La Corazonada” , ubicada en medio del bosque y cerca de la laguna en José Ignacio, Uruguay . Resguardada y alejada del circuito tradicional de playas turísticas, la propiedad se construyó y comenzó a habitarse hacia el año 2023, coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo, Tao. Es de público conocimiento que ellos mantienen una filosofía de respeto ambiental y desconexión espiritual, y es por esto mismo que eligieron construirse un refugio de constante contacto directo con el entorno natural , flora autóctona y animales libres.

El diseño exterior emula una cruza artística entre las formas orgánicas de las casas de adobe y la fantasía de una casa en el árbol, creando una estética marcadamente ecléctica, rústica y vintage, pero con detalles modernos y urbanos. De concepto abierto y de doble altura, con techos abovedados y enormes ventanales que borran el límite interior-exterior, la habitación que más termina remarcando el estilo de vida y la arquitectura de la casa es el living, lugar donde reciben a sus invitados y los niños juegan libremente.

La casa de Calu Rivero

Aunque la arquitectura general se compone de módulos ecológicos de madera certificada y terminaciones lisas de hormigón, el sector del hogar y rincones de descanso integran revestimientos de ladrillo visto y maderas oscuras . El mobiliario vintage contiene historia familiar, ya que son herencias que trajeron de diversos puntos de su vida en la Argentina, y que continúan con las tonalidades crudas del resto del hogar, creando un contraste con las paredes de madera oscura.

Los ventanales con perfilería de hierro negro son la principal fuente de entrada de luz, ya que permite borrar los límites del exterior-interior y expone el gran paisaje del bosque. El living se volvió el espacio perfecto para que sus hijos jueguen, protegidos del clima exterior y exploren una faceta viajera y artística, guidados por los objetos de colección y alguna teconología retro que los acompaña. Los pisos lisos se visten con alfombras coloniales estampadas de lana densa, creando ese contraste de colores de la típica casa rústica.

El living de Calu Rivero

Ecofriendly y en medio del bosque: el estilo de vida de Calu Rivero que lleva a su hogar

Calu Rivero no separa su estilo de vida de su refugio de todos los días. Tras años de exposición mediática, y con una marcada decisión activista y ecológica, decidió crear un hogar para ella y su familia donde el ecofeminismo, la sustentabilidad extrema y la espiritualidad consciente se pueda aprender en cada una de sus acciones y rutinas. Es por eso que esta filosofía determinó por completo el diseño de su hogar y la dinámica diaria.

La constante conexión con la naturaleza, y la lejanía de la ciudad, le permitió llevar a cabo una nutrición basada en alimentos orgánicos, y una crianza para Tao y Bee sin los esquemas rígidos tradicionales, donde se fomenta el juego libre y la exploración sensitiva del entorno. De este mismo modo, la casa carece de divisiones peligrosas o zonas "prohibidas", permitiendo el "juego autónomo" de los menores y la conexión con simbologías y recuerdos de su familia, a través de objetos heredados.

La pareja construyó "La Corazonada" y la eligió porque funciona bajo criterios bioclimáticos: la orientación de los techos abovedados y los ventanales optimizan la luz solar y la ventilación natural, reduciendo drásticamente el uso de calefacción o aire acondicionado artificial. De una manera, ecofriendly y en medio del bosque, el estilo de vida de Calu Rivero fue trasladado al diseño de su hogar y a la rutina que construyó para sus hijos.

El estilo de vida de Calu Rivero que lleva a su hogar

El living de Calu Rivero, con ladrillo a la vista y muebles vintage, resume a la perfección el espíritu de la actriz y su estilo de vida que mantiene con su familia. Su refugio en José Ignacio, "La Corazonada", permite fusionar su búsqueda y conexión con la naturaleza, con el juego libre que le inculca a Tao y Bee. Sus seguidores destacan la decoración llena de historia familiar y recuerdos artísticos, convirtiendo a la propiedad no solo en una casa. La misma es la obra cumbre de una búsqueda personal que prioriza la coherencia, la paz y la desconexión espiritual por sobre todas las cosas.

A.E