Juliana Awada al estilo sprezzatura urbana demostró cómo lucir una camisa clásica para un look chic con zapatillas deportivas

Juliana Awada está disfrutando de unos días a puro relax y vacaciones de verano alrededor del mundo. Tras haberse tomado unos días con amigas en España, y de reencontrarse con su expareja en Fracia, junto a Valentina Barbier y Antonia Macri compartió las mejores postales en la paradisíaca localidad de Saint-Tropez , uno de los puntos más exclusivos del verano europeo. Es de público conocimiento que la empresaria es una de las influencias de la moda más conocidas de la Argentina, y que su inspiración viene de sus días en Europa y del quiet luxury y los colores neutros que allí se manejan. Es por eso que, durante esta escapada, demostró cómo usar camisa para un look chic con zapatillas deportivas e impuso una nueva estética.

Las vacaciones de Juliana Awada con sus hijas, Valentina y Antonia

Juliana Awada dio cátedra de cómo usar camisas para un look chic con zapatillas deportivas

Juliana Awada es una de las inspiraciones fashion más importantes de la Argentina. Su estilo se aleja de los colores fuertes y llamativos, y apunta a una inspiración europea, donde el invierno, los neutros y las prendas estructuradas permiten fluidez y movimientos, sin perder ese ojo lujoso por las texturas claves. En los últimos días, decidió tomarse unas vacaciones para ganar más ideas para su firma de moda, junto a Valentina Barbier y Antonia Macri. Las tres mujeres apostaron por un viaje a Francia, donde la moda costera y urbana mantuvo comunicación directa con el effortless del día a día de Awada.

Fue allí mismo donde impuso una nueva estética, demostrando cómo usar camisa en un look chic con zapatillas deportivas. Para eso, redefinió los códigos del estilismo urbano al lucir la clásica camisa blanca oversize desabotonada y con mangas arremangadas, dejando su toque effortless en un día de paseo en bicicleta. Para brindar movimiento y frescura, eligió combinarla con shorts de jean desflecados y zapatillas deportivas de espíritu retro running . La suma de un bolso de la firma española Loewe aporta una textura orgánica ideal para la transición de la ciudad a la costa, dejando ese toque mediterráneo y artesanal. Esta estética puede ser denominada Sprezzatura Urbana, consolidando su inspiración de viajes con su estilo de todos los días.

Juliana Awada demostró cómo usar camisa para un look chic con zapatillas deportivas

Sprezzatura Urbana: el estilo que fusiona el effortless de Juliana Awada con el quiet luxury del mediterráneo italiano

La Sprezzatura Urbana es una estética que se vio en Juliana Awada durante varios de sus viajes por el verano del mundo, y que reafirma su maestría para dominar inspiración italiana, demostrando que no se trata de un look casual aislado, sino de una fórmula de uniforme sistemática que se repite, variando sutilmente las texturas y los colores. Para dominar este arte, donde el lujo se disfraza de despreocupación, Juliana se apoya en cuatro pilares: la camisa oversize estructurada, contrapeso con combinación de prendas informales (como polleras o shorts de jean), accesorios con identidad orgánica y artesanal, y calzado de confort elevado.

Esta estética fue elegida por varios de sus viajes alrededor del mundo, sobre todo en temporadas de verano y altas temperaturas. La soltura de las prendas brindan movimiento, generando una estética descontracturada, pero que sigue teniendo en cuenta las líneas de cada una de las figuras. Awada mantiene la elegancia antiedad, al evadir las prendas excesivamente ajustadas o los logos ruidosos; y se basa en básicos de alta calidad, demostrando que puede estar en cualquier guardarropas.

Sprezzatura Urbana: el estilo que fusiona el effortless de Juliana Awada con el quiet luxury del mediterráneo italiano

Siguiendo esta nueva estética, y apuntando a su estilo effortless de siempre, Juliana Awada volvió a coronarse como una de las influencias de la moda más importantes de la Argentina, demostrando cómo crear un look chic con la combinación de la camisa y las zapatilas deportivas. Elegante, sofisticada y con prendas bases que mantienen su quiet luxury, la empresaria dejó en claro por qué su inspiración europea puede traer nuevas ideas para el próximo verano argentino.

A.E