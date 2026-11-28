Luego de que esta semana trascendieran los rumores de romance entre Facundo Arana y Marian Saud, otro supuesto vínculo sentimental llamó la atención de los medios: el de María Susini con Marcelo González, dueño del teatro Tronador de Mar del Plata y amigo del actor. En las últimas horas, a través de las redes sociales del Ejército de LAM, se dio a conocer la primera foto que los mostraría juntos.

La foto que confirmaría el romance de María Susini y el productor teatral

La primicia fue difundida esta tarde por la cuenta El Ejército de LAM a través de sus cuentas de Instagram y X, donde dieron por confirmado el romance entre la expareja de Facundo Arana y el empresario. “Ayer cena romántica en Barrio Norte/Recoleta. Ya se muestran sin problema. Contamos en romance y ahora la foto", escribieron junto a la postal en la que se los ve sentados uno al lado del otro.

María Susini envuelta en rumores de romance | Instagram

Si bien la imagen fue tomada a distancia, con zoom y en movimiento, los rasgos faciales de la mujer que aparece en la toma coincidirían con los de la conductora, lo que alimentó las versiones sobre este supuesto noviazgo. Asimismo, se puede observar la cercanía entre ambos durante el encuentro en el reconocido barrio porteño.

María Susini y el empresario teatral Marcelo González | Créditos: Ejército de LAM

La reacción de María Susini ante las versiones de romance

María Susini se caracteriza por mantener su vida privada alejada de los medios. Sin embargo, su imagen cobró relevancia en las últimas horas debido al presunto romance de Facundo Arana con Marian Saud. En paralelo, ella habría rehecho su vida sentimental y estaría conociendo al empresario, que dato no menor, sería amigo del músico.

Al referirse a cómo habría recibido Arana esta noticia, Pepe Ochoa lanzó en LAM (América TV): “Le habría jodido mucho a Facundo porque Marcelo y él eran muy amigos. Facundo se prestaba mucho a la prensa de todo lo que hacía Marcelo”. El panelista también dio detalles sobre la duración del supuesto vínculo al señalar: “Me dicen que ella y él están juntos desde hace un tiempo”. A su vez, mencionó un encuentro que habría tenido lugar el último fin de semana: ambos habrían participado de un asado en el campo de Abel Pintos, quien es socio y amigo del empresario.

María Susini, Facundo Arana | Instagram

Por el momento, María Susini no confirmó ninguna relación amorosa con Marcelo González y se mantiene al margen de las versiones que circularon en los últimos días. De esta manera, la modelo volvió a dejar en claro su postura de preservar su intimidad, mientras las especulaciones sobre su presente sentimental continúan generando repercusiones.