María Susini mostró quienes son Pistacho y Nalu, una compañía especial para sus mañanas

Desde hace años, María Susini sostiene un estilo de vida deportivo y natural que prioriza el movimiento diario, la calma y el contacto pleno con el aire libre . A través de sus redes sociales, comparte su pasión por el surf, el running, el skate, la equitación y el entrenamiento físico, disciplinas que practica tanto frente al mar como en amplios entornos campestres. Esta filosofía de bienestar integral se complementa con un profundo amor por los animales, quienes ocupan un lugar central en su hogar y en cada una de sus jornadas. Recientemente, en el marco de esta rutina conectada con la naturaleza, la conductora sorprendió a sus seguidores al abrir las puertas de su intimidad matinal. Mediante una tierna publicación, mostró quiénes son Pistacho y Nalu, los inseparables compañeros que la acompañan al comenzar el día y reflejan la armonía de su presente.

María Susini

María Susini mostró quienes son su compañía especial para las mañanas

El amor por los animales de María Susini trasciende cualquier convencionalismo y define por completo la dinámica diaria de su hogar . En su amplia casa campestre ubicada en Tigre, la modelo construyó un verdadero santuario donde conviven decenas de especies rescatadas y adoptadas en absoluta libertad. Más allá de los tradicionales perros y gatos, su familia multiespecie incluye caballos, ovejas, una llama, un hurón, conejos, patos y hasta cerdos que circulan libremente por el parque y comparten la vida cotidiana como integrantes esenciales del clan.

A través de una tierna postal publicada en sus redes sociales, Susini reveló quiénes protagonizan sus primeros momentos del día. "Mimos con Pistacho y Nalu", escribió en sus historias de Instagram, en una escena matinal al aire libre. Disfrutando del sol sobre un deck de madera, la modelo sostiene y acaricia con enorme dulzura a una pequeña cabra de pelaje blanco y negro y a un cerdito manchado de tono rosado. Ambos animales se muestran completamente relajados y afectuosos en su regazo, reflejando el estrecho vínculo de confianza que mantienen con ella. De este modo, sus mañanas transcurren lejos del ruido urbano, rodeadas de calma, afecto genuino y el contacto directo con estos inseparables compañeros que convierten cada amanecer en una celebración de la naturaleza.

María Susini y su amor por los animales

Durante los casi 20 años que compartió junto a Facundo Arana , María Susini transformó su propiedad en Tigre en una verdadera reserva natural donde convivieron diversas especies. En aquella etapa familiar, cuidaron juntos desde perros, como Kamba y Anuk, gatos siameses y la célebre cerdita Púa, hasta animales menos convencionales como una llama, ovejas, cabras, conejos, patos, hámsters, un hurón, una gallina japonesa e incluso un zorro. Todos formaron parte de su día a día en un entorno pensado para el respeto y la libertad de la fauna.

Tras confirmarse su separación a comienzos de 2026, Susini inició una etapa de profunda introspección y calma en la que su conexión con los caballos cobró un protagonismo central. Lejos del ruido mediático, la conductora se refugia hoy en el mundo ecuestre, compartiendo postales donde realiza destrezas físicas sobre ellos, los acaricia y disfruta de jornadas enteras al aire libre . Este vínculo cotidiano con los equinos se consolidó como su principal fuente de equilibrio y bienestar emocional en su presente.

María Susini y su amor por los animales

En cada mañana, María Susini reafirma su compromiso con una vida simple, auténtica y en sintonía con el entorno. Al abrir las puertas de su intimidad junto a Pistacho y Nalu, la modelo demuestra que la verdadera plenitud reside en la calma matinal y en el afecto incondicional de sus inseparables compañeros.