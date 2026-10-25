Las impactantes fotos de India Arana y María Susini nadando junto a un tiburón ballena en Indonesia

María Susini sorprendió a sus seguidores con una serie de impactantes postales bajo el agua. Durante su viaje por Indonesia, la modelo nadó junto a un tiburón ballena y compartió en su cuenta de Instagram las imágenes de la experiencia, que rápidamente captaron la atención por la cercanía con el enorme animal marino.

María Susini en Indonesia

María Susini mostró las fotos de su encuentro con un tiburón ballena en Indonesia

En una de las fotografías, María Susini aparece sumergida en aguas turquesas, con los brazos extendidos y el cuerpo en movimiento, mientras un tiburón ballena de gran tamaño nada a pocos metros de ella. El contraste entre la figura de la modelo y las dimensiones del animal convierte la escena en una postal impactante de sus vacaciones.

Las fotos de María Susini nadando con un tiburón ballena

“Un encuentro único con el tiburón ballena, en Indonesia”, escribió junto a la imagen. Además, publicó un video en el que mostró otro momento de la experiencia y lo acompañó con una frase que resumió la cercanía del encuentro: “Frente a frente con el tiburón ballena”.

María Susini compartió la increíble experiencia con sus hijos.

Las publicaciones se suman a las postales que la modelo viene compartiendo de su viaje por Indonesia, un destino que ya había elegido para disfrutar de unos días junto a sus hijos, India, Yaco y Moro. En septiembre, la modelo mostró distintas actividades de las vacaciones familiares, con jornadas de surf, paisajes de playa y recorridos por templos de Bali.

Las vacaciones de María Susini en Indonesia

El viaje también llega después de un momento especial para la modelo, que el 21 de agosto cumplió 50 años. En sus redes sociales, María Susini suele compartir su conexión con la naturaleza y su pasión por las actividades al aire libre, entre ellas el surf, que forma parte de su rutina y de los planes que disfruta junto a sus hijos.

India Arana y María Susini en Indonesia

Esta vez, las aguas de Indonesia fueron el escenario de una experiencia diferente: nadar junto a uno de los peces más grandes del mundo. Con una fotografía y un video, Susini dejó registro de un encuentro que se convirtió en una de las postales más llamativas de su viaje.