María Susini eligió la crioterapia para recuperarse luego de hacer deporte: de qué se trata

María Susini mantiene desde hace años una estrecha relación con el surf, una de las actividades que mayor presencia tiene en las imágenes que comparte en sus redes sociales. La modelo encontró en el mar uno de sus espacios para practicar deporte y suele mostrar distintos momentos de sus jornadas con la tabla, una actividad que forma parte de la faceta más activa de su vida cotidiana. Desde la preparación antes de ingresar al agua hasta las imágenes en plena acción sobre las olas, Susini dejó ver en diferentes oportunidades su entusiasmo por esta disciplina.

El surf combina equilibrio, coordinación y fuerza, además de demandar un importante trabajo físico durante el tiempo dentro del agua. Una exigencia que también pone el foco en lo que ocurre después de cada jornada y en los métodos elegidos para acompañar la recuperación del cuerpo.

El método que eligió María Susini para recuperarse después de hacer deporte

En esta oportunidad, María Susini mostró otra parte de su rutina y puso el foco en lo que hace después de la actividad física. A través de sus historias de Instagram, la modelo reveló que recurrió a la crioterapia como método de recuperación y registró parte de la experiencia.

María Susini practica surf y suele compartir imágenes de sus jornadas en el mar (Instagram)

En el video publicado en sus redes sociales se puede observar el espacio en el que realizó el procedimiento. Susini ingresó a una estructura de madera ubicada frente al mar y mostró distintos momentos de la experiencia, dejando ver así una faceta menos conocida de la rutina que acompaña su actividad deportiva pero también una de las más importantes para poder sostener su estilo de vida deportista.

La crioterapia es una técnica que consiste en aplicar frío extremo de manera controlada. Existen diferentes formas de exposición al frío, por lo que sus características, elementos y y efectos pueden variar de acuerdo con el procedimiento empleado.

María Susini mostró el espacio donde realizó su experiencia con el frío (Instagram)

Qué es la crioterapia y para qué se utiliza

La crioterapia, la técnica utilizada por María Susini, es un término amplio que se utiliza para describir la aplicación de frío con distintos fines terapéuticos o de recuperación. En el deporte, algunas de estas técnicas se emplean después del ejercicio con el objetivo de reducir determinadas molestias asociadas al esfuerzo. María Susini eligió este método y realizó un baño de crioterapía tras una sesión de Surf durante sus vacaciones por Indonesia.

El surf, una de las actividades elegidas por María Susini

Las imágenes que comparte María Susini permiten seguir distintos momentos de su vínculo con esta disciplina. En algunas fotografías aparece preparando su tabla sobre la arena, mientras que en otras se la puede ver dentro del agua y surfeando sobre las olas.

María Susini durante una de sus jornadas de surf (Instagram)

También mostró instantes previos y posteriores a ingresar al mar, con el traje de neoprene y la tabla como protagonistas. De esta manera, el surf se convirtió en una de las actividades deportivas que más expone en sus redes y en una parte habitual de los contenidos vinculados con su vida cotidiana.

Esta vez, además de mostrar el deporte, Susini decidió compartir qué ocurre una vez terminada la actividad. María Susini eligió la crioterapia como parte de su recuperación después de hacer ejercicio y registró el procedimiento para sus seguidores, sumando una nueva imagen a las distintas facetas de su rutina deportiva.