Aseguran que Mauro Icardi intentó conquistar a una exparticipante de Gran Hermano: los mensajes

Mientras disfruta de su nueva vida con la China Suárez en Turquía, Mauro Icardi habría querido conquistar a una ex participante de Gran Hermano, según trascendió. La persona que se encargó de informar este llamativo dato fue la expareja de la joven, lo que causó fuertes repercusiones en las redes sociales.

Quién es la ex participante de Gran Hermano que causó interés en Mauro Icardi

Pese a mostrarse súper enamorado de la China Suárez, trascendió que Mauro Icardi quiso acercarse a Zoe Bogach, ex Gran Hermano, cuando ya se encontraba en pareja con la actriz. Esta versión salió a la luz cuando la joven se separó de su novio Manuel Ibero, a quien acusó de infiel. En su defensa, él negó por completo los dichos de la modelo y no dudó en revelar que ella también intercambiaba mensajes con otros hombres, entre ellos Mauro Icardi.

Durante un vivo en su cuenta de Tik Tok, Manuel Ibero contó: “Icardi le habló por una cuenta trucha y le mandaba fotos con la China. Le decía que no podía hablar mucho, pero quería mostrarle que era él”. Sus declaraciones generaron un fuerte revuelo en las redes sociales, ya que dejaría en claro que no todo es color de rosa como muestra en su cuenta de Instagram.

Zoe Bogach

Cabe recordar que la separación de Zoe Bogach y Manuel Ibero se dio en los últimos días y desde ese entonces está generando todo tipo de comentarios en el mundo digital. Ambos sacaron los "trapitos al sol" con acusaciones de por medio. Primero fue la joven quien aseguró que él le fue infiel y que mentía diciendo que tenían una relación abierta. Al darse cuenta, decidió terminar su noviazgo y exponerlo en su red social. Manuel, por su parte, se defendió de las acusaciones e involucró a Mauro Icardi de querer estar con ella sabiendo no estaba soltera y de mantener charlas a escondidas de la China Suárez.

Mauro Icardi

Este relato del exnovio de Zoe no dio lugar a dudas ya que muchas personas comparaban esta situación con lo que le hizo a Wanda Nara, es decir, que cuando estaba con ella hablaba a escondidas con la China. Algo que muchos usuarios opinaron que se repite la historia pero que esta vez es la artista quien será que soportar los coqueteos del jugador con otras mujeres.

Además de Mauro Icardi, Manuel Ibero involucró a una estrella del fútbol que está casado y fue padre nuevamente hace pocos meses. Se trata de Leandro Paredes, quien está en pareja con Camila Galante y también estuvo relacionado con Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis.

“Zoe y Paredes estuvieron pel... en un boliche. No sé si se mensajeaban o qué. Paredes está casado, juega en Boca. Yo lo re quería, pero después de eso me re calenté”, contó y agregó que "Paredes le decía a Rosina que Zoe le encantaba, que era su debilidad”. De esta manera, aseguran que Mauro Icardi intentó conquistar a Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano.