Entre lágrimas, Sofía Zámolo reveló las señales que le envía su mamá: "Ella está presente"

Sofía Zámolo fue una de las invitadas de lujo a la mesa de Mirtha Legrand el último sábado y protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa. La conductora le preguntó por su madre, María Cristina Guerrero, quien falleció en febrero de 2021 tras una dura lucha contra un cáncer de hígado y páncreas. La consulta tocó una fibra muy sensible y la modelo no pudo contener las lágrimas.

Sofía Zámolo

Sofía Zámolo reveló las señales que le envía su mamá

“Todavía me cuesta hablar de mi mamá. Me cuesta mucho el tema”, respondió entre lágrimas. Al notar la emoción, Mirtha le pidió disculpas por haber abordado un tema tan delicado, pero Zámolo continuó con sus palabras. “Fue una gran mujer y un ejemplo total. Yo siempre fui muy pegada a mi mamá, que fue una gran madre. La extraño todo el tiempo y me hace mucha falta, pero tengo comunicación constantemente con ella porque me manda muchas señales”, explicó.

La modelo detalló que esas señales llegan de diferentes formas, y aseguró que las vive como encuentros con su madre. “Cada vez que estoy en el jardín jugando con mi hija cerca de flores aparece una mariposa naranja. Siempre. Revolotea, juega arriba nuestro, se va, vuelve. Yo sé que es ella, que está acá presente. También me habla en sueños, me manda mensajes”, contó emocionada.

Sofía también recordó que su madre era fanática de Tina Turner, y que esa conexión con la música se transformó en otra manera de sentir su presencia. “Al último tiempo, que estaba muy mal, siempre nos decía: ‘el día que no esté no lloren, escuchen Tina Turner’. Y me pasa que si me subo a un remis o pongo música en casa, siempre la radio pasa Tina Turner. Mi marido me mira y no lo puede creer”, relató.

Sofía Zámolo y su mamá

La modelo destacó además la resiliencia de su madre, quien atravesó diferentes tragedias a lo largo de su vida. “Ella el último tiempo sufrió mucho, así que creo que hoy está en paz. Se lo merece. Fue una mujer muy sufrida: yo perdí un hermano a los 8 años por un accidente de moto, ella perdió a su mamá a los 9 en un accidente de tren. Fue muy sufrida, pero amó mucho la vida”, compartió.

En pleno momento emotivo, Sofía Zámolo concluyó: “Hoy creo que está en paz y se lo merece”. Con sus palabras y recuerdos, la modelo dejó en claro que, más allá de la tristeza por la ausencia, encuentra consuelo en las señales que siente como mensajes de su madre.

F.A