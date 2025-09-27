Tras regresar a Turquía, la China Suárez publicó una foto con Mauro Icardi en la cama: “Mi lugar seguro”

La China Suárez regresó a Turquía tras pasar unos días en la Argentina y sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en la cama junto a Mauro Icardi. A través de las historias de Instagram, la actriz publicó postales íntimas con el futbolista del Galatasaray y lanzó un romántico mensaje.

La China Suárez volvió a ser noticia tras sorprender a sus millones de seguidores con una postal que compartió en sus redes sociales. Después de pasar unos días en la Argentina, la actriz regresó a Turquía junto a su hija mayor, Rufina Cabré, y se reencontró con Mauro Icardi. Horas más tarde, publicó una foto íntima junto al futbolista del Galatasaray desde la cama.

En la imagen se los ve abrazados, recostados y tapados con una sábana blanca. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que eligió para acompañar la postal: “Mi lugar seguro”. El mensaje romántico que compartió en sus historias de Instagram encendió de inmediato las redes y generó miles de comentarios en X. Muchos de sus fanáticos celebraron el noviazgo, mientras que otros especularon con la posibilidad de que muy pronto den un paso más y decidan formalizar la relación con una boda.

En este viaje, la ex Casi Ángeles no estuvo sola. Llegó a Estambul en compañía de Rufina Cabré, su hija mayor fruto de la relación con Nicolás Cabré. En tanto, Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, permanecerán unos días en Buenos Aires para retomar las clases tras el escándalo que se generó después de que los nenes fueran escolarizados en Turquía.

Aunque durante mucho tiempo se habló de un vínculo armado solo para molestar a Wanda Nara, hoy el noviazgo entre la China Suárez y el delantero parece consolidado. Lejos de las polémicas iniciales, ambos comparten momentos en familia y no ocultan el cariño que se tienen. La foto en la cama no hizo más que reafirmar lo enamorada que está la actriz y que su historia de amor está más fuerte que nunca.