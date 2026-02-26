Así fue el bautismo de Joaquín, el hijo de Fernando Gago y Vero Laffitte: al aire libre y con familia ensamblada

Fernando Gago y Vero Laffitte bautizaron a su hijo Joaquín, quien nació en noviembre de 2025. Mediante su cuenta de Instagram, la mujer fue la encargada de compartir la intimidad de la ceremonia religiosa, el festejo al aire libre que realizaron en su casa y las postales familiares más tiernas.

Las fotos del bautismo de Joaquín, el hijo de Fernando Gago y Vero Laffitte

Fernando Gago y Vero Laffitte atravesaron una jornada cargada de sentimientos al celebrar el bautismo de su hijo Joaquín, quien tiene apenas tres meses. Después de la ceremonia en la iglesia, el entrenador y la odontóloga reunieron a sus seres queridos en un encuentro íntimo al aire libre, que se llevó a cabo en el jardín de su casa. La ambientación contó con inflables cerca de la pileta para los más chicos y un carpa con living para que los adultos disfrutaran cómodamente del evento.

Fernando Gago y Vero Leffitte bautizaron a su hijo Joaquín

El festejo tuvo un espíritu relajado, pensado especialmente para agasajar al pequeño. Uno de los rincones más destacados fue el sector de la mesa dulce, decorado con globos en verde y beige y detalles personalizados. Allí se lucieron la torta, distintos postres y souvenirs, todos identificados con el nombre de Joaquín.

Fernando Gago y Vero Laffitte bautizaron a su hijo Joaquín

El protagonista absoluto posó con sus padres y familiares, y también se robó todas las miradas con sus cambios de vestuario: desde un conjunto blanco de algodón acompañado por una simpática boina en color beige hasta un delicado body celeste con rayas. "Bautismo del Principito Joaquín. Gracias familia, amigos, madrina y padrino. Son todo para nosotros", escribió Vero Laffitte en su publicación de Instagram.

En el álbum de fotos que compartió con sus seguidores se puede ver que se trató de una celebración cálida y familiar para darle la bienvenida formal a esta nueva etapa en la vida de su bebé. Además, dejó en claro que son una familia ensamblada y que el mal momento por ser señalada como la "tercera en discordia" entre Fernando Gago y Gisela Dulko quedó atrás.

Tanto es así que entre los presentes estuvieron los hijos de ambos: Mateo, Antonella y Daniele, fruto de la relación anterior del DT con la extenista, y Valentino y Ciro, los hijos que Vero Laffitte tuvo con su exmarido, el abogado Martín Sierra. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido en esta postal familiar: ocultó los rostros de los hijos de su actual pareja con emojis de corazones blancos. Al parecer, su decisión tendría que ver con el perfil bajo que mantienen los chicos en las redes sociales.

Fernando Gago y Vero Laffitte bautizaron a su hijo Joaquín

Los sofisticados looks de Fernando Gago y Vero Laffitte para el bautismo de su hijo Joaquín

Para esta importante ocasión, Fernando Gago y Vero Laffitte escogieron looks sofisticados y ceñidos. El exfutbolista eligió una camisa blanca y un pantalón en tono azul noche mientras que su pareja optó por un outfit total white con toques románticos. Tal como se puede ver en la fotografía que se tomaron con su hijo Joaquín, la mujer armó un conjunto sastrero en color blanco: blazer corto con botones y short ajustado con detalles de encaje en el ruedo. Como accesorio, lució unos anteojos de estilo vintage que contrastó con sus prendas claras.

En sintonía con la celebración, grandes y chicos también eligieron outfits en tonalidad blanca, aportando un clima armónico y luminoso a la celebración. En su posteo de Instagram, Vero Laffitte también dejó ver a los invitados y se mostró agradecida con cada uno de ellos por asistir a este encuentro donde se festejó el bautismo de su primer hijo en común con Fernando Gago.

Fernando Gago y Vero Laffitte junto a su hijo Joaquín

Así fue el bautismo de Joaquín, el hijo de Fernando Gago y Vero Laffitte: al aire libre y con familia ensamblada ya que estuvieron presentes sus respectivos pequeños. La pareja festejó en un entorno cuidado y rodeado de afectos uno de los momentos más significativos en la vida de su bebé. Además, en esta reunión íntima no faltaron los detalles personalizados, el área de diversión para los más chicos y los looks a tono con la celebración.