La China Ansa defendió a Diego Mendoza y apuntó contra las críticas: "Se lo señala por ser hombre"

La historia de amor entre China Ansa y Diego Mendoza volvió al centro de la escena. Todo comenzó cuando el futbolista relató en una entrevista cómo se conocieron durante la pandemia y mencionó el intercambio de fotos virtuales en ese contexto. Sus palabras generaron una fuerte reacción en redes sociales y lo dejaron en el ojo de la tormenta.

Frente a la ola de críticas, la periodista no tardó en salir a respaldarlo. Primero lo hizo con un mensaje conciliador. Pero ahora, decidió redoblar la apuesta.

La contundente defensa de la China Ansa a Diego Mendoza

En el stream de MasterChef Celebrity Argentina, la China Ansa retomó el tema y fue mucho más contundente. “Si él me pedía o no una foto, era en el contexto de pandemia, era la única herramienta que teníamos para conocernos. Si le mandé o no, es un tema mío”, expresó.

La conductora sostuvo que existe un doble discurso en la forma en que se juzga la historia según quién la cuente. “Se lo señala por ser hombre”, lanzó, visiblemente molesta.

Diego Mendoza y China Ansa

El debate por el tono y el contexto

Según explicó, la pareja ya había contado la anécdota en otras oportunidades sin que generara polémica. Sin embargo, esta vez el relato de Mendoza —en un ámbito distendido y con tono humorístico— despertó cuestionamientos.

“Si la contábamos juntos, parecía una historia bonita. Si la contaba yo sola, resultaba atractiva. Pero como la contó él, en un contexto de hombres y con humor, se fue todo al carajo”, afirmó.

La relación comenzó en plena pandemia, cuando las restricciones obligaban a vincularse exclusivamente de manera virtual. En ese marco, ambos reconocen que el intercambio de fotos y mensajes fue parte natural del proceso de conocerse.

Diego Mendoza y China Ansa

En su descargo, la China Ansa también hizo referencia a las interpretaciones que circularon sobre el rol de cada uno en la relación. “Si yo hubiera sido la periodista que dejó todo por irse detrás del jugador de fútbol en España, era una arrastrada. Como eso no pasó, ahora dicen que él está conmigo por interés”, expresó, para luego sentenciar sobre su amor con Diego Mendoza:“Es nuestra historia, la que conocerán nuestros hijos y la seguiremos contando”.

AM